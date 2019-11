Comisión Atlética de Nevada extendió suspensión a Julio César Chávez Jr.

Otra vez se vuelve a hablar de Julio César Chávez Jr. y no es por su destreza en el cuadrilátero. La Comisión Atlética de Nevada decidió incrementar la suspensión temporal que tiene el púgil mexicano, hasta dos días antes de su pelea contra Daniel Jacobs.

Este jueves, la Comisión decidió extender la suspensión temporal que tiene el sinaloense por eludir un control antidopaje. Será hasta el el 18 de diciembre cuando Chávez Jr. y su abogado Miguel Leff asistan a una audiencia nueva.

La suspensión fue impuesta porque “El Hijo de la Leyenda” debía someterse a pruebas antidoping, pues tiene antecedentes con sustancias prohibidas y otras sanciones. Un ejemplo es el de 2009, cuando no declaró uso de diuréticos y que mintió la prueba de doping positivo. Otro es el caso de 2013, año en el que fue sancionado con nueve meses de suspensión por consumir marihuana.

En esta ocasión, La Comisión Atlética de Nevada contrató personal para buscar a Chávez y realizar las respectivas pruebas en Hollywood, California, donde el mexicano entrena en el Wild Card Gym de cara a la pelea. Sin embargo, no localizaron al boxeador mexicano. El informe sobre la búsqueda fallida llegó a Nevada, que decidió suspenderlo hasta el 20 de noviembre y, ahora, hasta el 18 de diciembre.

El problema es que el pugilista tiene pactada su combate el próximo 20 de diciembre en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona. La pelea sigue en pie, pero antes deben de ir a la Comisión Atlética Arizona y sacar una licencia. Si no la consigue, el estadounidense de sangre boricua, Gabriel Rosado, sería el rival de Jacobs, también en las 168 libras.

Al respecto, Miguel Leff habló con ESPN, quien no quiso dar detalles concretos de la audiencia. “La Comisión Atlética de Nevada quiso continuar la suspensión temporal de Julio, no me gustaría, no es correcto, entrar en los particulares del caso, uno que no se ha abierto”, comentó.

Aseguró en que no hay pruebas sobre ni testigos sobre las acusaciones hacia su cliente y la suspensión es sólo para dar tiempo de armar el juicio. “Es una suspensión temporal, y sería injusto para Julio que se llegaran a conclusiones, porque no se han presentado pruebas ni testigos. Esto, reitero, es una suspensión temporal hasta que de tiempo para preparar el caso que se va a presentar en un futuro”, indicó.

En la próxima audiencia se determinará la culpabilidad del boxeador mexicano (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El abogado insistió en la inocencia de Chávez. “El tema es reconocer que no es algo permanente, Julio no hizo algo malo, no se le ha probado nada y en todas partes de Estados Unidos uno es inocente hasta que prueban lo contrario, y ahorita no lo han comprobado. Está suspendido de poder solicitar una licencia, pero no está acusado de nada ni es culpable de nada”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que en la próxima audiencia tendrán que defenderse. “El siguiente paso es que habrá una fecha donde habrá la audiencia completa (18 de diciembre) donde se van a presentar pruebas y testigos y el comisionado presentará un caso en contra de Julio y nosotros lo vamos a defender”, dijo.

De lo que sí estuvo seguro es que la pelea contra Jacobs se realizará y ganará el boxeador mexicano. “Hasta que no se determine ese caso no hay que discutir más que darle el apoyo a Julio de que no ha hecho nada incorrecto. Hasta ahora diciembre 20 nos vemos en Phoenix y ahí va a pelear Julio y va a ganar”, concluyó.





