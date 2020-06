Cómo será el nuevo repechaje del Apertura 2020 en México

La suspensión de la Liga MX por la contingencia sanitaria ha dejado un torneo sin campeón, la desaparición del equipo Monarcas Morelia por la creación de Mazatlán FC, así como la eliminación del descenso y ascenso de la primera división del futbol mexicano.

Añadido a lo anterior, está el retorno del repechaje en los torneos cortos, el cual no se jugadaba desde el Clausura 2008 cuando se disputaron los juegos de Necaxa vs Atlas y el San Luis vs Pachuca.

En ese entonces había tres grupos de seis equipos, donde los primeros dos lugares de cada grupo clasificaban a liguilla, mientras que, los tres terceros lugares y el mejor cuarto lugar se enfrentaban en un repechaje de ida y vuelta. Aquel torneo los Tiburones Tojos del Veracruz descendieron y el equipo Santos Laguna fue campeón.

Oswaldo Sánchez era el capitán del equipo campeón (Foto: Cuartoscuro)

El nuevo repechaje será para entrar a los cuartos de final y lo disputarán los equipos que estén del quinto al décimo segundo lugar a un partido, donde el local será el mejor posicionado en el torneo regular.

El cruce de los enfrentamientos será el quinto contra el décimo segundo, el sexto contra décimo primero, el séptimo contra décimo y el octavo contra noveno. Los ganadores se enfrentarían contra el primer y segundo clasificado de la tabla general. En caso de empate, no habrá tiempos extra y se irá inmediatamente a los penales.

El esquema es parecido al de las ligas norteamericanas como la NFL o la MLB donde existen los juegos de comodín y los ganadores acceden a la postemporada; los juegos de comodín no son considerados formalmente dentro de la postemporada.

El presidente de la liga confirmó el regreso del repechaje, aunque estará sujeto de discusión si no logra los resultados esperados (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Enrique Bonilla Barrutia, presidente de la Liga MX, informó del nuevo formato de clasificación a la liguilla para las próximas temporadas catalogada como “fase de reclasificación”.

En la conferencia dijo que “es un decisión que se tomó para el futuro, si después de dos o tres temporadas no tiene el resultado esperado se someterá otra vez a consideración de las mesas de trabajo para determinar su continuidad”.

Al ser cuestionado por la reaparición del repechaje, Bonilla contestó que “la intención es que esto funcione y se vuelva atractivo para el aficionado que nos sigue semana a semana”.

El último partido de la liga fue el 15 de marzo con un América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca a puerta cerrada (Foto: Jorge Núñez/ EFE)

“Buscamos que todos los partidos de todo el tornea sea de interés pero sobretodo para evitar cierto conformismo en los equipos de mitad de la tabla y que abra la puerta que con un esfuerzo adicional estar en la posibilidad de participar en la fase final”, añadió.

Además en la conferencia de prensa informó de la aprobación del calendario para el Clausura 2020 que comenzará el 24 de julio, contará con dos fechas dobles (las jornadas 4 y 8) y la gran final se disputará el 12 de diciembre a menos que uno de los finalistas participe en el Mundial de Clubes de la FIFA se jugaría el 23 y el 27 de diciembre.

También anunció que la final de la Copa MX pendiente entre los Rayados de Monterrey y los Xolos de Tijuana se llevará a cabo el 16 y 23 de septiembre.

Otro de los anuncios importantes por parte del presidente de la Liga MX fue la confirmación del cambio de nombre y mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia por el nombre de Mazatlán FC en Sinaloa.

Recordar que el torneo Clausura 2020 suspendió al concluir la jornada 10, la cual empezó el viernes 13 de marzo con los partidos de Morelia contra Querétaro y Tijuana contra Pachuca con público, aunque los restantes juegos se llevaron a cabo a puerta cerrada.

Fuente: www.infobae.com