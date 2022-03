Como un ‘Ave Fénix’, así ve Carlos Acevedo a Santos

Excélsior

Ciudad de México.- Como un ave fénix, es como en el campamento de Santos Laguna desean renacer en el torneo de Clausura 2022, pues el guardameta de los Guerreros, Carlos Acevedo, aseguró que la victoria ante Cruz Azul les ayudó a retomar parte de la confianza que habían perdido, por lo que ahora ante Pumas en la Jornada 8, buscarán ganar su primer partido como locales en la temporada.

"El domingo fue un escenario realmente increíble para poder resurgir, lo platicamos en el vestidor, resurgir como un ave fénix y nos quedamos muy contentos con el resultado, por la manera en cómo fue, ya que fue emotivo en el último minuto, se disfruta más y eso es importante para la confianza, para el partido ante Pumas y obviamente a la afición le vino muy bien el triunfo”, declaró.

Asimismo, Acevedo destacó que otra cosa que les ha servido en estos momentos en que el equipo no ha marchado de la mejor manera, es la unidad que hay entre todos los miembros del conjunto lagunero.

"Se demostró que estamos todos juntos en las buenas y en las malas, eso es lo que rescató del fin de semana, quizá no desplegamos un buen futbol, es una realidad, pero todo el equipo estuvo convencido de lo que íbamos a hacer, todos fuimos hacia el mismo lado y gracias a eso se vivió una unión realmente increíble”, manifestó.

Respecto a la buena actuación que tuvo en el último partido de la Liga MX, el portero del equipo de Torreón comentó que eso es lo menos importante, aunque tratará de seguir respondiendo en el campo de juego.

"El tema individual no me interesa mucho, ahorita en lo que estoy enfocado es en el equipo, en conseguir el triunfo y gracias a Dios se dio, muy contento por eso, el que hablen bien de ti claro que es motivante, pero me gusta estar bien en esa línea”, culminó.