Compara al futbol mexicano con el Coliseo de Roma

Agencias

Guadalajara.- Víctor Manuel Vucetich hizo la comparación de la continuidad del técnico en el futbol mexicano con lo que pasaba en el Coliseo Romano, luego que hace unas semanas sonara que su puesto estaba en juego tras la derrota contra el América.

"A través de los años, sé que en el futbol hay dos opciones, estás o no estás. No hay punto medio. La parte fundamental si estas, hay que tener una buena lectura. En el futbol mexicano siempre se marca ganar o perder, parece que estamos en el Coliseo de Roma, vives o mueres. El problema es que no hay el conocimiento ni la base. No hay eso. Es algo que se vive en nuestro entorno, lo entendemos de esa manera, que no es lo correcto, pero estamos conscientes de eso", dijo.

APLAUDE A SUS JUGADORES DEL PREOLÍMPICO

Por otro lado, aplaudió el rendimiento de los jugadores de Chivas, pero aseguró que no hay comparación del nivel de juego que se exhibe en un Preolímpico a un equipo de primera división.

"Son circunstancias distintas las que se juegan en el Preolímpico, son una categoría menor a Primera División. Ellos están acostumbrados al gran rendimiento y a jugadores de alto calibre en la Liga MX. Las funciones son diferentes de cada jugador y eso les hace tener una situación no tan estable o a lo mejor que crezcan porque el nivel de competencia les da con sus cualidades mostrar. No se puede hacer la comparación de lo que hacen en un Preolímpico y un equipo, pero se demuestra que es el nivel que deben realizar todo el tiempo", enfatizó Vucetich.