Compara Hamilton polémica Verstappen-Pérez con reality show

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La ruptura entre los pilotos de Red Bull durante el Gran Premio de Brasil fue uno de los momentos más polémicos de la temporada 2022.

Max Verstappen se negó a regresarle la sexta posición a su compañero en Sao Paulo por rencores del pasado, mientras que Checo Pérez le recordó que fue pieza fundamental para los dos títulos, situación que se convirtió en un show similar a los de televisión.

"Siento que hay un show de las Kardashian dentro del equipo (Red Bull). Es bastante gracioso, algunas de las cosas que he escuchado en los últimos días han sido muy divertidas. Estoy seguro de que todo va a estar en Netflix, va a ser genial", comentó Lewis Hamilton.

El heptacampeón, que terminó sexto en el Campeonato de Pilotos, rompió la racha de 15 temporadas consecutivas sumando, al menos, una victoria y una pole position debido al inestabilidad del W13, así que agradeció el apoyo de sus fans pese a los resultados.

"Todo el amor que he experimentado durante toda la temporada ha sido lo más que me ha llegado. Si digo la verdad, llegaba con el desafío de volver, con las ganas de tomarme la revancha, pero no he podido hacerlo.

"Este año he sido capaz de abrirme más y ha sido una bonita experiencia. Estoy realmente agradecido por todo ello. Volveremos a la fábrica y veremos a todo el equipo. Aunque no celebremos el título, será genial estar con ellos después de todo su esfuerzo y trabajo duro", puntualizó el piloto de Mercedes.