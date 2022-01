Compara Phelps a deportistas trans que compiten en categorías femeninas con el dopaje

Agencias

Ciudad de México.- El exnadador olímpico estadounidense Michael Phelps ha comparado a los atletas transgénero que compiten en categorías femeninas con el dopaje, según sus declaraciones durante una entrevista concedida el jueves de la semana pasada a Christiane Amanpour, periodista de CNN.

La reportera le preguntó cuál era su opinión sobre la polémica generada en torno a Lia Thomas, de 22 años, la nadadora transgénero que ha batido una gran cantidad de récords desde que empezó a competir en la categoría de mujeres a nivel universitario en EU.

"Muy complicado"

"Puedo hablar desde el punto de vista del dopaje. No creo que haya competido en un campo limpio en toda mi carrera", explicó Phelps. "Tiene que haber igualdad de condiciones. Creo que eso es algo que todos necesitamos. Eso es lo que son los deportes", añadió.

"Creo que todos deberíamos sentirnos cómodos con quienes somos en nuestra propia piel", continuó. No obstante, señaló que se trata de un tema "muy complicado". "No sé a dónde va a llegar esto, no sé qué va a pasar", concluyó el deportista más condecorado de toda la historia de los Juegos Olímpicos.

Thomas, que anteriormente se llamaba Will, compitió como hombre durante tres años, siendo la última vez en noviembre de 2019. Según la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EU (NCAA), para competir en las pruebas femeninas es necesario someterse a los procedimientos de supresión de testosterona durante un año. No está claro en qué momento la estudiante de la Universidad de Pensilvania empezó su proceso de transición.

Tema de debate

El pasado 20 de noviembre, Thomas rompió el récord de los 200 metros y los 500 metros estilo libre, lo que generó debates en el país norteamericano, donde algunos expresaron su descontento por los éxitos de la deportista y afirmaron que se trata de una injusticia con las demás atletas.

Un grupo de padres de algunas integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania envió el mes pasado una carta a los directivos de la entidad educativa, a la (NCAA) y a la conferencia deportiva interuniversitaria Ivy League, exigiendo que se cambien las reglas que permiten a deportistas transgénero participar en competencias femeninas, pero, de momento, no han obtenido respuesta.

Por su parte, Cynthia Millen, una jueza deportiva estadounidense que ofició durante unos 30 años los eventos de USA Swimming, el organismo de natación de Estados Unidos, renunció a su cargo debido a la polémica en torno al caso de Thomas, argumentando que "todo lo justo de la natación se va destruyendo".