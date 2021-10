Complace a Iker Casillas el compromiso con la niñez

Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- La figura emblemática del fútbol mundial, el ex guardameta español Íker Casillas dijo a su llegada a Chihuahua sentirse complacido por ver de cerca el compromiso que se tiene con la niñez mexicana.

“Para nosotros, Fundación Real Madrid, es importantísimo de que crezcan niños de bien y dijo que el objetivo es que sigan ilusionados con trabajar y seguir sus sueños con la práctica del deporte”.

Íker platicó y firmó balones a los niños y niñas de las escuelas socio deportivas de Fundación Grupo Bafar en sus propias instalaciones para posteriormente llevar a cabo un cocktail de bienvenida al jugador con invitados especiales.

“Quiero ser un motivador e inspirador para ustedes y que vean que los sueños si se cumplen”.

El campeón del mundo en el 2010 y de Europa en dos ocasiones con la selección española, es actualmente embajador de la Fundación Real Madrid e invitado especial para el décimo torneo anual de golf ‘Une.T’ de Fundación Grupo Bafar “Por mejores mexicanos” a celebrarse mañana en el club Campestre de Chihuahua.

El ex guardameta merengue y multicampeón de liga y copa con el Real Madrid por problemas de salud se retiró del fútbol y ya no continuó en el Porto de Portugal donde se despidió en el 2020.

Íker tiempo atrás aspiró a dirigir la Federación Española de Fútbol y actualmente ocupa el puesto adjunto al Director General de la Fundación Real Madrid.

Jugó más de mil partidos a nivel profesional inició su carrera en 1999 debutando en el Real Madrid.

El torneo de golf se realizará en un solo día, éste viernes 8 de octubre, en un formato a go go de 18 hoyos con 300 jugadores, iniciando a las ocho y media de la mañana y culminando a las tres de la tarde con una comida de premiación. La bolsa de premios a repartir será de más de un millón y medio de pesos así como un auto Mustang para el primer ‘hole in one’.

Cabe mencionar que en el evento también se llevará a cabo un torneo de dominó en las mismas instalaciones del club Campestre de Chihuahua.

De Cerca:

Nombre: Íker Casillas Fernández

Edad: 40 años

Fecha de Nac: 20 de mayo 1981

Lugar de Nac: Mostoles, Madrid, España

Peso: 84 Kgs

Estatura: 1.85 Mts

Disciplina: Fútbol

Posición: Portero

Su Palmarés…

Debutó con Real Madrid un 12 de septiembre de 1999

Es el segundo jugador con más partidos en la historia del Madrid con 725 solo detrás de los 741 de Raúl González

En el 2015 pasa del Real Madrid al Porto

Se retiró con el Porto un 4 de agosto 2020

Seis años candidato al Balón de Oro 2007 al 2012

Jugó para España 167 partidos del 2000 al 2016 siendo capitán 10 años y es el internacional con más partidos en su selección y séptimo a nivel mundial

Campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 y campeón de Europa en 2008 y 2012