Complica pandemia clasificatorios a Tokio 2020

Los deportes acuáticos en alberca han sido de los mas afectados, ya que tres de sus filtros mundiales se desarrollarían entre este mes y mayo precisamente en Japón, pero el repunte de contagios de coronavirus y las restricciones de ingreso de extranjeros a ese país orillaron a la Federación Internacional de Natación (FINA) a recorrerlos en el calendario o cambiarlos de sede.

En el canotaje, las condiciones sanitarias en Brasil, lugar original del preolímpico continental, impidieron la celebración de la competencia el pasado fin de semana.

Deportistas mexicanos, como tiradores y canoístas, han sido afectados por estas medidas y ahora deberán esperar, en el caso de aquellas competencias que se cancelaron definitivamente, a que sus respectivas federaciones internacionales informen cómo será la asignación de plazas.

SE LOS LLEVÓ LA CORRIENTE

Como parte de su calendario de Test Event, es decir competencias formales que además de ser selectivas para los Juegos Olímpicos les sirvieran como eventos de prueba para checar técnica y operativamente las sedes, Tokio acogió preolímpicos mundiales de clavados, aguas abiertas y natación artística, mismos que fueron aplazados del año pasado para este 2021 por culpa de la pandemia por Covid-19.

Pero el repunte de contagios de coronavirus en Japón obligó a la Federación Internacional de Natación (FINA) a moverlos de sede o aplazarlos.

La Copa del Mundo de clavados, último filtro en la disciplina para Tokio 2020, se celebraría del 18 al 23 de abril y ahora se reprogramó para entre el 1 y el 6 de mayo en la capital japonesa. Rommel Pacheco busca una plaza individual.

El Preolímpico de Aguas Abiertas, agendado originalmente en Tokio el 29 y 30 de mayo, se hará ahora el 19 y 20 de junio en Portugal.

El selectivo mundial de Natación Artística, contemplado del 1 al 4 de mayo en la capital japonesa, sigue sin definirse

HUNDEN AL BARCO

Ante el repunte de contagios de Covid-19 en todo Brasil y la incapacidad de autoridades locales y del comité organizador, la Confederación Panamericana de la especialidad, de común acuerdo con la federación internacional y el COI, determinaron cancelar el Preolímpico Continental de Curitiba programado del 9 al 11 de abril.

Las autoridades de este deporte informaron que en breve anunciarán la forma en que que se asignarían las 14 plazas totales en juego.

La ganadora de un oro, una plata y dos bronces en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Beatriz Briones confía en llegar a Tokio.

LES MUEVEN EL BLANCO

Las últimas plazas en tiro deportivo para Tokio 2020 se otorgarían vía ranking al término del serial de Copas del Mundo, y la especialista en pistola de aire Alejandra Zavala contemplaba las fechas de la Copa en Corea y la India, pero la primera a celebrarse a fines del mes pasado se canceló.

EN LA...ARTÍSTICA

El proceso de clasificación olímpica en la gimnasia artística sigue alargándose debido al Covid-19.

La Serie de Copa Mundial All Around, con fechas en Stuttgart (20-21/03); Birmingham (27/03) y Tokio (04/05) fue cancelada y hasta el momento la federación internacional de la especialidad no ha definido fechas ni sede de los que serán los últimos filtros para Tokio 2020.

Mientras tanto, la mexicana Elsa García sigue afinando sus rutinas.