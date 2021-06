Compra el publicista Carlos Alazraki al Atlético San Luis

Martes de bombazos en la Liga MX. Primero se confirmó la llegada de nuevos inversores a Necaxa, de la mano de estrellas de la farándula y el deporte como Mesut Özil, Justin Verlander o Eva Longoria y después, noticias en Potosí.

El empresario y publicista, Carlos Alazraki dio la primicia que ha comprado la franquicia del Atlético San Luis. A través de su programa de internet 'Atypical TV' junto a Ángel Verdugo y otros personajes de la política, Alazraki informó que cerraron la compra del equipo profesional del futbol mexicano, luego del fracaso que fue el proyecto de la mano del Atlético de Madrid.

Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que aún no hay nada concreto con la venta y siguen las negociaciones. Además, en la pasada junta de dueños aún no había un anuncio con respecto al San Luis. Entre polémicas fuera de la cancha, escándalos en sus tribunas y nulos resultados futbolísticos, el equipo colchonero ha decidido hacerse a un lado de San Luis y ahora deja el rumbo de la franquicia en otras manos. De igual forma, el equipo, en dado caso que se concrete su venta, se quedará en San Luis. ¿Club de Cuervos se hará realidad? Desde hace ya varios meses ha surgido el rumor de que la exitosa serie de Netflix, 'Club de Cuervos' podría hacerse realidad y adquirir una franquicia en la Liga MX y hoy, lo que parecía una broma, podría hacerse realidad. Alazraki, sin dar más detalles, advirtió que San Luis cambiará de nombre y dejó entrever que los Cuervos llegarían a la Primera División en México. "No les he platicado, ya compramos al San Luis, con unos gringos. Todavía no puedo anunciarlo, ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos", dijo Alazraki. (Con información de Mediotiempo)