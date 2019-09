Con dinero escondes todo: Morgan sobre el caso de violación de 'CR7'

La futbolista internacional por Estados Unidos, Alex Morgan, realizó una declaración sobre el caso de violación que fue acusado el astro portugués del futbol, Cristiano Ronaldo.

Morgan durante una entrevista que sostuvo con la revista Sports Illustrated apoyó su postura sobre lo ocurrido con Cristiano Ronaldo, cuando Katheryn Mayorga lo acusó de violación, presuntamente perpetrado en Las Vegas, Nevada.

Si bien, la futbolista de 30 años trató de no emitir un juicio, pero sus palabras hacen ver su sentir sobre el tema, a lo que agregó que cuando lo llegue a ver en la gala de la FIFA organizada en Milan, no lo tratará distinto por será "raro".

“No preveo acercarme a él de manera diferente a como me acercaría a cualquier otra persona con la que me encuentre. Las mujeres, hoy, hablan, y es importante escucharlas. Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos pero cuando miras la historia de Ronaldo creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y creo que al final el dinero lo esconde todo”, expresó Alex Morgan.

La estrella norteamericana también reafirmó su apoyo total hacia las mujeres, creyendo que al final del día eso es lo más importante, por lo que prefiere mostrar su compromiso hacia el sector vulnerable de su género, tratando de encontrar mejoras en el trato hacia ellas.

“Creo que es importante seguir apoyando a las mujeres que están en situaciones vulnerables donde además no cuentan con apoyo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver”, afirmó la norteamericana.

Alex cerró sus declaraciones admitiendo que considera a Cristiano como uno de los mejores futbolistas del mundo, pero que su trabajo en el campo de juego no es equivalente al que realiza en su día a día como persona.

“Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho. Y voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso sobre cosas que son importantes”, sentenció.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx