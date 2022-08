Con la casa llena Chivas recibe a Rayados

Guadalajara, México.- Llegó el momento clave para las Chivas.

Apenas el viernes pasado, el Rebaño obtuvo su primera victoria en el Apertura 2022 luego de 9 partidos sin ganar. Hoy, en partido adelantado de la fecha 16, el Guadalajara recibe al Monterrey en busca de confirmar que la goleada sorprendente de 4-0 sobre el Necaxa no fue un espejismo o solamente obra de la casualidad.

Al despertar de su letargo también se agrega que esta noche será especial tomando en cuenta que los boletos que se pusieron a disposición del público en general fueron gratuitos como una forma de jugadores, cuerpo técnico y directiva de reivindicarse con una afición harta de los malos resultados arrastrados desde torneos pasados, y que en el actual certamen han ofrecido juegos lamentables.

Pero el resultado frente al Necaxa levantó el ánimo de los seguidores del Rebaño que agotaron las entradas disponibles para que hoy el Estadio AKRON luzca abarrotado.

El triunfo hizo posible que Chivas saliera de los últimos lugares de la Tabla General y ahora con 9 puntos esté ubicado en la posición 13, es decir a un peldaño de la zona de Reclasificación, por lo que una eventual victoria le daría 12 puntos que lo ubicará en dicho sitio que le permitirá comenzar a aspirar a la disputa por el título.

Para el técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, la victoria fue un respiro cuando ya estaba lista la guillotina lista para caer en caso de haber perdido. Hoy, el entrenador tendrá la oportunidad de saber qué tan real fue la reacción de su equipo con la desventaja de pocos días de entrenamiento.

"(Tuvimos) un trajín bastante complicado, desde la pretemporada nos tocó tener compromisos que no te permitían semanas para poder desarrollar lo que quieres o de la manera que uno quisiera, pero estas dos últimas semanas a pesar de que el resultado no fue como se esperaba como contra Atlas (1-1) y que lamentablemente no conseguimos los 3 puntos, pero continuamos trabajando en el día a día.

"La realidad es que la confianza que siempre me la dieron dentro de la institución y la que yo tengo de los muchachos para realizar el trabajo ha estado ahí. Lamentablemente los resultados no nos habían acompañado en el factor contundencia, en el factor de los goles, lo que quieras, y en ese sentido para mí es insistir, resistir y no dejar de creer", dijo Ricardo Cadena respecto a la situación de las Chivas.

El partido ante Rayados tendrá un toque de morbo, al enfrentar de nuevo al técnico Víctor Manuel Vucetich, a quien Chivas despidió para sustituirlo por Marcelo Michel Leaño en el Apertura 2021. Y fue precisamente, Vucetich en el juego de reencuentro del Clausura 2022 ya como entrenador del Monterrey el que le dio el último empujón a Michel Leaño al vencer 3-1 para que poco después se nombrara a Ricardo Cadena como técnico.

POSIBLE ONCE ROJIBLANCO

Miguel Jiménez

Gilberto Sepúlveda

Gilberto Orozco

Isaac Brizuela

Jesús Sánchez

Fernando Beltrán

Sergio Flores

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Ángel Zaldívar

EL DATO

Jesús Molina regresó a los entrenamientos a partir del pasado domingo, pero es difícil que ya empiece a jugar en un partido oficial luego de estar inactivo desde febrero de este año tras sufrir una rotura completa de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

J16/Liga MX

Chivas vs. Monterrey

Árbitro: Luis Enrique Santander

Estadio: AKRON

19:05 horas

TV: Afizzionados