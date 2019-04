Con la mira en la final

Chihuahua.- Titular indiscutible con las Rayadas del Monterrey en el Clausura 2019, la mediocampista juarense Selena Castillo se encuentra lista y motivada para enfrentar la Liguilla de la Liga MX Femenil en la que espera que el cuadro regiomontano mantenga el ritmo que lleva en la fase regular.

“Muy motivada para la Liguilla, espero que así sigamos con ese ritmo”, dijo ayer la deportista de 24 años que ha jugado completos los 15 encuentros que hasta el momento ha disputado el Monterrey.

“Feliz y contenta de sumar muchos minutos en este torneo, he jugado todos los partidos y agradezco la confianza del ‘profe’ Héctor Becerra”, comentó la futbolista local.

En el presente torneo Selena suma dos goles, el primero lo consiguió en la jornada 3, en el segundo partido de las Rayadas cuando visitaron al Morelia y ganaron 4-3. Castillo anotó el 3-1 con un disparo desde fuera del área grande.

Y su segundo gol lo anotó apenas el pasado 8 de abril cuando golearon al León 4-1.

La juarense también anotó el tercero al rematar de cabeza un tiro de esquina. “Contenta de ayudar al equipo.

Disfruté mucho esos goles, uno fue en Morelia y ganamos 4-3, entonces me alegra saber que ayudé cuando el equipo lo necesitaba.

El otro fue contra León, ganamos 4-1, y me sentí feliz de poder marcar”, dijo Castillo. Con dos años ya de residencia en la ciudad de Monterrey, Selena reconoce que al principio no fue fácil el cambio, pero ahora se siente contenta en su nuevo hogar. “Tengo dos años en Monterrey, estoy muy contenta, es una ciudad muy bonita y la gente es muy amable, aunque al principio fue difícil adaptarme”, comentó y agregó que lo que más extraña de la frontera es a su familia, sus amigos y poder “echar la reta” con las amigas.

“Al principio fue complicado adaptarme, extrañaba la ciudad, los amigos, pero debes tener claro lo que quieres hacer, entonces te adaptas, encuentras una rutina y un estilo de vida”.

Haber llegado al futbol profesional ha significado un crecimiento importante en lo futbolístico para Selena.

“Es un crecimiento muy grande, ese algo muy diferente porque antes entrenabas, jugabas y ya, pero ahora he tenido que cambiar de hábitos, comer mejor, dormir mejor, entrenar más fuerte porque aquí compites con chavas de más nivel, entonces por eso he cambiado también de hábitos.” -¿Consideras que es un sacrificio todo lo que has hecho para conseguir los logros que has tenido hasta el momento? “Cuando algo te gusta no es un sacrificio.

Claro que he dejado de hacer muchas cosas, por ejemplo falté a mi graduación, no he festejado mis cumpleaños, no he estado en los cumpleaños de mis papás, pero yo quiero llegar a la final en este torneo y para eso se tienen que hacer un esfuerzo”, dijo la egresada de Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.