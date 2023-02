Con mucha tristeza, dejará Roger Martínez el América

CDMX.- En lo que respecta al final de contrato con el América, Roger Martínez esquiva el tema con más velocidad que cuando encara a los defensas de la Liga MX.

El colombiano culminará su vínculo laboral al finalizar el Clausura 2023, así que por reglamento de FIFA ya puede negociar incluso con otro equipo sin exponerse a una sanción. En cinco años, lo del delantero han sido puros chispazos con las Águilas.

Cuando arribó al Nido para el Apertura 2018, procedente del Villarreal y ya con experiencia en Selección Nacional, lucía como una apuesta ganadora. En realidad, su era ha sido marcada por la inconstancia y polémicas como cuando fue congelado del club por presionar su salida. La orden, presuntamente, vino desde muy arriba, nada menos que de Emilio Azcárraga.

"Sinceramente últimamente no he tenido mucha continuidad. He tenido quizás malentendidos con el club y la afición, por decirlo así", expresó Martínez.

Roger tiene casi cinco años en el Nido y sólo 29 goles y 14 asistencias en 137 juegos como azulcrema. Hay que buscar con lupa sus juegos memorables, como aquel del torneo anterior en el que marcó el histórico gol de la novena victoria consecutiva (histórica en el club) o bien aquella Liguilla del Guardianes 2021 en la que por poco encabeza una de las mayores gestas del club, en los Cuartos de Final contra Pachuca (perdían 4-1 y empataron 5-5). Al menos, celebró la conquista del Apertura 2018.

Boca Juniors y Racing Club, de acuerdo con reportes periodísticos, están en su radar. Siempre insistió por regresar a Europa, pero no hubo oferta seria para comprarlo. Después de su castigo en la era del "Piojo" Herrera, también el presidente Santiago Baños le puso la cruz al finalizar el Apertura 2020.

Su alto salario, y el costo de su pase, impidió la salida del Nido. Roger se ganó la confianza de Santiago Solari y parecía resurgir, pero por más intentos que hace no logra establecerse como titular, ni como centrodelantero ni pegado a una banda.

Hoy sus días en Coapa parecen estar contados. Cuando termine el torneo, Roger probablemente volará lejos del Nido y sin haber justificado los más de 8 millones de euros pagados por sus servicios.