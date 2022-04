Con un empate el Real Madrid será campeón

CDMX.- El Real Madrid busca coronarse en LaLiga, cuando reciba al Espanyol, lo que le daría su campeonato 35, además de su quinta liga en una de las principales ligas europeas al DT Carlo Ancelotti.

A los Merengues les basta un punto ante los Periquitos, mismo que buscará con algunos suplentes, pues Ancelotti se guardará a algunos de sus habituales titulares con la mira puesta en la Vuelta de las Semifinales de la Champions League, el miércoles ante el Manchester City.

El Madrid lleva 78 puntos en el liderato, 14 encima del Sevilla, al que solo le restan 4 duelos, y está 15 unidades por delante del Barcelona, que le restan 5 compromisos.

"El equipo lo ha hecho muy bien hasta ahora. Hemos jugado y ganado en casi todos los campos importantes", explicó Ancelotti.

El timonel italiano ya se coronó en la Serie A italiana, con el Milán; en la Premier League inglesa con el Chelsea; en la Ligue 1 con el Paris Saint Germain y en la Bundesliga con el Bayern Múnich.

"Soy supersticioso y prefiero decir lo que siento cuando la ganemos", apuntó Carletto.

"No sé si es una reivindicación de la vieja escuela de entrenadores. Los entrenadores tienen que viajar por el tiempo y no me considero un viejo. Decir que el futbol de hace 20 años es el mismo no es así, porque han cambiado las normas y el futbol. Tú tienes que adaptarte y el futbol va a seguir cambiando".