Conade sigue sin otorgar presupuesto al COM

Ciudad de México.- Carlos Padilla, presidente del COM mostró consternación ante la falta de apoyo de la CONADE. Aunque la participación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no peligra, la continuidad de instancias como en CNAR, CDOM, hospedaje de atletas para concentraciones en el COM y demás medidas de apoyo para los atletas está en juego.





"Nosotros redujimos el presupuesto de 120 millones a 90 y aún no recibimos nada, hemos hablado con Ana Gabriela Guevara y nos dice que va a ver de qué manera lo consigue pero que ha sido complicado por los recortes del Gobierno”, externo Padilla a 49 días de los Panamericanos.





La CONADE aún no ha otorgado los 90 millones que le corresponden al COM y la casa olímpica nacional está comenzando a operar en números rojos.