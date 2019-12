Confía Cufré en refuerzos

Guadalajara.- Como defensa que fue, Leandro Cufré le hizo seguimiento especial al delantero chileno Ignacio Jeraldino, quien junto a José Abella, son los primeros refuerzos del Atlas.

"Estuvimos viendo muchos partidos de Jeraldino, siguiendo su evolución de unos años a ahora y esto se hizo para que él estuviera acá, no llegó por dos o tres videos que vimos, sino que se le hizo una minuciosa investigación y tenemos muy en claro lo que él puede dar", comentó el timonel de los Rojinegros.

"Me gusta la incorporación de José porque le viene muy bien a la línea defensiva, él ya jugó con (Hugo) Nervo y con (Jesús) Angulo. La integración de él es un poquito más fácil, conoce la Liga, ha ganado varios títulos con Santos, es un jugador que lo tuve en Santos cuando me tocó ser parte del cuerpo técnico, conozco muy bien sus características, es un jugador que va sumar mucho y va a potenciar a los jóvenes, eso es muy importante", apuntó.

Los Zorros continúan su preparación en Querétaro y será hasta mañana cuando regresen a Guadalajara para el resto de la pretemporada con miras al Clausura 2020, en el que debutan el sábado 11 de enero, visitando al Cruz Azul, en el Estadio Azteca.

"Se abre la posibilidad para todos, lo hablé muy claro con todo el grupo, tenemos una nueva oportunidad de demostrar que pertenecemos a esta institución con orgullo.

"El deseo para lo que viene es mejorar lo que se hizo este torneo y mejorar significa tratar de meternos en Liguilla, pero no se trata de meternos de cualquier modo, depende de nosotros dar un poco más de lo que tenemos que dar siempre. Tenemos mucha fe en que vamos a potenciar el grupo para poder dar ese extra que tenemos que dar para poder estar donde Atlas realmente merece", expresó el estratega argentino.