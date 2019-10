Confía en que Veracruz irá a partido vs Tigres

Álvaro Ortiz, Presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, dijo el miércoles que los Tiburones Rojos de Veracruz no se presentarán para jugar contra Tigres, sin embargo, el vicepresidente del cuadro porteño, Raúl Arias, salió a desmentirlo y confía en que sus jugadores acudan con normalidad.

"Sería una señal grave y si mañana el Puebla-Atlas, que es antes, (19:00) no se juega, quiere decir que no habrá partido (Veracruz-Tigres). Por lo que yo vi, por la disposición y la entrega de los muchachos, yo estoy seguro que vamos a jugar mañana (hoy)”, señaló. “Yo confío en ellos (los futbolistas)”.

El directivo de la institución porteña ya descartó la posibilidad de jugar con juveniles, pues medirse con los Tigres no es cualquier cosa.

"Se agradece la honradez y disposición de los jóvenes, pero éste es un tema de adultos, Tigres no es un equipo juvenil, viene con sus figuras a buscar una posición mejor en la tabla, yo creo que van a encontrar un equipo para competir y con ganas de romper esta racha (más de un año sin ganar)”.

Por último, admitió que pase lo que pase, él y su cuerpo técnico estarán presentes para el partido.

"Claro que sí, nosotros vamos siempre a dar la cara, ésa es la verdad”, finalizó.

Los jugadores de Veracruz, junto con Ortiz, anunciaron el miércoles que no jugarían hoy contra Tigres en el Luis Pirata Fuente si no se les depositaban los pagos retrasados; algunos no han cobrado desde hace 20 meses.

NO HAY ADEUDOS CON INFERIORES Y LA FEMENIL, DICE

Raúl Arias, vicepresidente deportivo de los Tiburones Rojos de Veracruz, desmintió los rumores de deudas en las categorías inferiores y en el equipo femenil.

"Son los únicos a los que se les ha pagado porque son salarios menores, se ha manejado mal, carencias hay en todos lados, pero no al grado de no recibir sus salarios”, señaló el directivo.

"Por último, dejó claro que en el estadio Luis Pirata Fuente no vive nadie, respondiendo a las declaraciones de Álvaro Ortiz en ese sentido. “No hay nadie, no sé... es amarillismo, eso para mí no tiene sentido y no es cierto”.