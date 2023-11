Confianza al máximo

Chihuahua, Chih.- El chihuahuense Óscar Duarte tiene una confianza discreta, garantizando una victoria sobre el popular contendiente marginal de peso welter ligero Ryan García el próximo sábado por la noche en su cartel principal en DAZN el 2 de diciembre en el Toyota Center en Houston, Texas.

Duarte (26-1, 21 KOS), un clásico peleador de presión con buena pegada, ve su pelea con Ryan García (23-1, 19 KOS) como una que creará grandes cosas para su carrera después de derrotar al californiano de 25 años, quien ya ha mostrado debilidad al recibir golpes al cuerpo. El poderoso peleador mexicano Duarte tiene experiencia en trabajar el cuerpo para aprovechar las fallas del “Kingry” promovido por Golden Boy que fueron expuestas por su último oponente, Gervonta ‘Tank’ Davis, en abril pasado en el T-mobile Arena de Las Vegas.

Ryan se rindió sobre una rodilla en el séptimo asalto después de recibir un simple golpe al cuerpo de Gervonta. Lo más preocupante de esto fue que Ryan ni siquiera intentó levantarse y continuar peleando, y parecía que estaba bien tan pronto como el árbitro completó su cuenta de diez.

Casi parecía como si Ryan García hubiera venido simplemente por el cheque de pago y no lo hubiera dado todo para tratar de ganar. Ese esfuerzo creó una reacción masiva del mundo del boxeo, que lo vio como un patético trabajo de Ryan, y algunos sienten que es poco más que un boxeador de las redes sociales, no diferente de Jake Paul, Logan Paul y KSI.

“Siempre me gustaron los grandes desafíos. Ryan ha hecho cosas buenas y por eso está donde está”, dijo Oscar Duarte a Golden Boy Boxing cuando le preguntaron por qué quería pelear contra Ryan García. “Sé que también he hecho cosas buenas y merezco los grandes desafíos para demostrar quién soy, Oscar Duarte. Sí, es muy rápido y tiene poder en ambas manos, por lo que los fanáticos disfrutarán esta pelea”. Lo único que hace que los fanáticos duden de Duarte es su falta de victorias sobre oponentes notables durante sus diez años de carrera profesional.

“Soy peligroso porque también

tengo un gran poder de nocaut. Siempre he sido muy fuerte. Tengo resistencia y soy muy valiente. Por eso soy muy peligroso”, dijo Duarte. “Bueno, no, no estoy buscando el nocaut. Sólo me estoy preparando para lo mejor. El nocaut viene solo y estoy trabajando para dar una buena pelea. Entonces los fanáticos ganan y yo obviamente gano. Y me posiciono donde debo estar”, afirmó Duarte.

Para Duarte, sería una buena idea conseguir el nocaut porque se enfrentará a un peleador muy popular, Ryan García, en su nueva casa de entrenamiento en Houston, Texas. Dada su popularidad, si la pelea llega a las tarjetas, hay muchas posibilidades de que Ryan obtenga el visto bueno de los jueces porque es un gran generador de dinero y, como vimos en su última pelea, genera compras de pago por evento. Duarte es simplemente un oponente que le da confianza a Ryan García, por lo que esto significa que tendrá que hacer algo especial para obtener la decisión en esta pelea. Además de un nocaut, Duarte podría necesitar algunas caídas para lograr una victoria por decisión sobre Ryan.

“Creo que Ryan García es un gran oponente, un gran rival. Estoy preparado para afrontar este desafío, tanto física como mentalmente. Así que este 2 de diciembre voy a ganar. Mi confianza proviene de mi estilo de vida y preparación. Siento que es un gran desafío. Por eso siempre me han gustado los grandes retos y eso es lo que me motiva para el 2 de diciembre”, afirmó el parralense.

“No vas a un juego de béisbol para ver hits. Tienes que ver los jonrones”, dijo Ryan García sobre por qué un nocaut es importante para él. “Ambos tenemos habilidades y la capacidad de noquearnos mutuamente. Eso es lo que hace que esta pelea sea emocionante”.