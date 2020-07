Confirma Arteaga pase al Genk

Reforma

Ciudad de México.- El defensa de Santos Laguna, Gerardo Arteaga jugará para el KRC Genk de Bélgica, así lo confirmo en entrevista para Fox Sports.

Arteaga agradeció a los directivos del cuadro lagunero por haberle dado todas las facilidades para poder emigrar a Europa.

"Sentimientos encontrados, que me va a tocar salir de este club, el club que me dio todo. Siete años estuve aquí en este club, y cuatro años en la casa club, que fue donde me formé, la verdad que sí se va a extrañar todo esto", detalló.

"Es como un sueño irme a jugar a Europa. Es un gran club también el Genk y qué más te puedo decir".

El defensa llegó al cuadro de la Comarca desde mayo del 2013 y siempre ha buscado trascender.

Debutó con el Santos el 1 de octubre de 2016, actualmente cuenta con 21 años, y desde el Apertura 2018 ha sido titular en el escuadra de los Guerreros.

Tiene 65 partidos con los Guerreros entre Liga y Copa, sumando 4 mil 741 minutos.

Arteaga lamentó que no haya tenido la oportunidad de disputar el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos, ya que se pospuso por la pandemia, por lo que espera volver a la Selección Nacional en cuanto se retomen las actividades.

Incluso se ha planteado la idea de buscar un lugar en el representativo mayor.

"Se viene el Mundial y creo que me da tiempo de trabajar en Europa, creo que será una buena oportunidad para pertenecer a ese grupo", comentó.

El defensa comentó que conoce bien la historia del Genk, por donde pasaron figuras como Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois.

"Son jugadores top y me contaron que salieron de ese club", subrayó.

Extraoficialmente se manejó que su traspaso rondó los 3.5 millones de dólares.