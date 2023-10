Confirma mánager que Urías no vuelve en 2023 con Dodgers

Agencia Reforma

Los Ángeles.- Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles, confirmó que Julio Urías no volverá a lanzar para la novena californiana en lo que resta de la temporada 2023.

Debido a la investigación de la que es objeto el pitcher sinaloense por un incidente de violencia doméstica sucedido a inicios de septiembre, por el cual fue arrestado, liberado y, posteriormente, congelado, el mandamás del equipo angelino aseguró que no cuenta con él en esta Postemporada de Grandes Ligas.

Además, aseguró que no tiene idea de qué pasará con "El Culichi" en un futuro.

"Es una situación muy desafortunada", explicó Roberts durante su participación en el pódcast "The Show", del New York Post.

"Por lo que hemos escuchado, sin haber visto un sólo video, MLB está haciendo su propia investigación y está en la lista de restringidos. No lo hemos visto, no hemos sabido nada de él y, obviamente, no lanzará para nosotros el resto del año".

El mánager contó que, luego de pasar ocho años en su entorno, llegó a conocerlo y a preocuparse por él.

"En cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Sólo estoy triste. Es un golpe en el estómago para todos y es una de esas cosas que debes sentir durante toda la situación, pero debes seguir avanzando y tenemos trabajo que hacer", comentó.

El pasado 27 de septiembre, el pitcher mexicano tenía audiencia ante los juzgados de Los Ángeles, pero no acudió.

Medios estadounidenses informaron que las autoridades siguen recabando información, incluso, reportaron que podría no haber cargos en contra del lanzador de 27 años, por lo que las investigaciones siguen adelante.