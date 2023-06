Confirma Messi que seguirá su carrera en Miami

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Lionel Messi confirmó que fichará con el Inter de Miami y aunque faltan algunos detalles por arreglar en su contrato, es un hecho que el astro argentino estará en la MLS.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado 100 por 100, nos faltan alguna cosas, pero decidimos continuar el camino ahí", declaró en un mensaje que publicó el diario Sport.

Messi dejó atrás ofertas que tenía del futbol de Arabia Saudita y también la idea de retornar al Barcelona, la cual había hecho ilusionar a los seguidores blaugranas.

El jugador prefirió el estilo de vida de la ciudad de Miami, pensando en su vida familiar.

David Beckham, presidente del conjunto de la MLS, declaró hace unos meses que Messi era un jugador al que admiraba por sus cualidades futbolísticas y porque era una buena persona.

Sobre el Barcelona señaló que le gustaría despedirse como se debe, pues siempre quedó la sensación de que fue el malo de la película.

"No me despedí de la gente como me hubiese gustado y como creo que me merecía", declaró.

"Obviamente que me gustaría volver al Barsa. Ojalá pueda volver algún día a aportar algo y ayudar porque es un club que amo".

En cuánto se supo de la contratación de Messi, playeras y boletos del Inter de Miami fueron requeridos por cientos de aficionados.