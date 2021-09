Confirma Yair fecha para enfrentarse a Holloway

Cortesía

El peleador chihuahuense Yair 'Pantera' Rodríguez confirmó esta semana que su pelea ante Max Holloway está en planes para el próximo 13 de noviembre, dentro de la UFC.

En plática con el sitio El Rocktágono, Rodríguez dijo que el contrato para la pelea aún no está firmado, pero que está en el entendido de que la pelea va a hacerse.

“Para el 13 de noviembre sigue en pie. Lo del contrato no hay nada todavía, pero eso se nos ha dicho, es como un hecho, nada más falta oficializarlo, de eso todavía no hay nada”, dijo en dicha entrevista.

“Aún no están firmados los contratos, pero eso se espera, me han dicho que me aliste para esa fecha”, agregó Rodríguez. “Obviamente el contrato de la anterior pelea se cancelo por completo, entonces debe firmarse uno nuevo”.

Ambos iban a pelear el 17 de junio pasado, pero Holloway sufrió una lesión durante los entrenamientos y el combate fue cancelado.

Max Holloway viene de lograr una gran victoria ante Calvin Kattar en el UFC on ABC 1, a quien ganó por decisión unánime. Anteriormente, venía de una dura derrota ante Alexander Volkanovski y ahora se pierde la oportunidad de una nueva pelea ante la aparición de su lesión. Tiene una total de 28 peleas, 22 victorias (10KO´s) y 6 derrotas.

Yair Rodríguez viene de ser suspendido por seis meses ante la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, luego de incumplir con los protocolos del organismo. Había quedado habilitado a partir del mes de marzo y desde aquel momento estaba buscando rival. La búsqueda había llegado a su fin gracias a la aparición de Max Holloway pero la mala noticia de último momento derribó todos los planes.

Su última pelea fue en 2019 cuando logró vencer al norteamericano Jeremy Stephens en una revancha que terminó por decisión unánime. Tiene un total de 16 peleas, 13 victorias (4KO´s) y 2 derrotas. Hizo su debut profesional el 10 de octubre de 2011 ante Jonatan Guzman.

Frente a frente

Yair Rodríguez Nombre Max Holloway

28 años Edad 29 años

13-2 Récord general 22-6

8-1 En UFC 18-6

1.80 m Estatura 1.80

Taekwondo Especialidad Jiu jitsu