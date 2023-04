Conoce a “El Jerry”, campeón de la vida

cortesía cortesía cortesía cortesía

No hay peor discapacidad que el miedo… Gerardo ‘Jerry’ Gómez-Salas nació con parálisis cerebral y con un diagnostico nada favorable, pero su valor y fuerza de voluntad, así como el amor de su madre lo tienen a unos días de debutar en el boxeo.

Aun que su debut será en una pelea de exhibición en la función de este sábado en el regreso de Luis ‘Matador’ Hernández a casa, ‘Jerry’ ya es un campeón de la vida.

“El día que nació, los médicos me dijeron que todavía no era el tiempo para que naciera, lo recuerdo perfecto ya que frente a mi camilla estaba un reloj, nació 15 para las 12 y a y a las 12:15 tuvo su primera reacción”, comentó Graciela Pérez, madre de ‘Jerry”.

A casi 40 años de ese día, la Arena Corner Sport será el escenario para que este sábado ‘Jerry’ cumpla otro de sus sueños, pelear en una cartelera de box.

“La verdad si estoy muy contento de esta oportunidad que se me está dando”, dijo emocionado.

Jerry con problemas de habla y movimientos debido a su discapacidad sufrió de bullying en su infancia, por lo que a los 6 años le pidió a su madre que lo llevara al kung fu y durante sus prácticas en las artes marciales le entró el gusto también por el box.

“Mi familia y amigos me decían que por mi discapacidad el boxeo podría ser muy peligroso, pero una vez un buen amigo me invitó a una pelea de box del ‘Chico’ Castillo y súper fregón que peleó y pues más me gustó”, recordó.

“Ya después vi en el periódico que había una escuela de Arnulfo ‘Chico’ Castillo y le pedí que si me entrenaba de manera más personalizada y de ahí nos hicimos grandes amigos”, añadió.

Debido a sus condiciones jamás pudo pelear en amateur pero asegura que le comentó hace años a su entrenador, “Algún día ‘Chico’ (Castillo) voy a pelear aunque sea de exhibición, voy a cumplir mi sueño”.

La oportunidad le llegó gracias a un amigo que estaba conectado con el boxeo y a la WCF de Víctor Zavalza.

Gómez-Salas, además de practicar por muchos años las artes marciales, basquetbol y el boxeo, estudió administración de empresas en la Universidad Regional del Norte y actualmente es corredor de bienes raíces.

Quién es…

Nombre: Sergio Gerardo Gómez-Salas Pérez

Edad: 39 años

Estatura: 1.76

Peso: 96 kilos

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1983

Entrenador: Arnulfo ‘Chico’ Castillo

Colonia: Residencial Campestre

SUS REDES

Instagram: Jerrygomezsalas2505

Facebook: Jerry Gomez

Función de Box

22 de abril del 2023

Arena Corner Sport

Desde las 6 de la tarde