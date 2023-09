Conoce ‘Canelo’ bien a sus jueces

Cortesía

Ciudad de México– Los tres jueces que le tocarán al ‘Canelo’ en su pleito contra Jermell Charlo son viejos conocidos, no así el tercero sobre el cuadrilátero.

La Comisión Atlética del Estado de Nevada anunció a los oficiales que se encargarán de llevar el combate del 30 de septiembre entre el mexicano Saúl Álvarez y el estadounidense Charlo, agarrón entre campeones indiscutidos, pero donde estarán en juego solamente los cetros del tricolor, los Supermedianos del CMB, FIB, AMB y OMB.

A los tres jueces les ha tocado en el pasado llevar peleas del tapatío. Max De Luca (mil 799 peleas como juez) ha estado en seis combates del mexicano, mientras que Steve Weisfeld (2 mil 547 combates) y David Sutherland (846 pleitos) han participado en tres pleitos del nacional cada uno.

En tanto, el juez De Luca nunca ha estado en un pleito de Charlo, mientras que Sutherland acudió a tres y Weisfeld dos.

‘Canelo’ nunca ha perdido con De Luca como juez, y siempre, cuando le toca, ha noqueado el tapatío.

En tanto, con Weisfeld, el mexicano lleva marca de 5-1, y Charlo tiene registro de 1-0-1.

Con Sutherland, tanto el ‘Canelo’ como Charlo tienen marca de 3-0 con ese juez.

En tanto, Álvarez no sabe cómo trabaja el réferi Harvey Dock, quien tiene 343 peleas como tercero sobre la superficie, mientras que Charlo lleva marca de 3-0 cuando Harvey está presente.

Se arrepiente de no retrasar pelea con Bivol

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confesó que se arrepiente de haber enfrentado a Dmitry Bivol en las condiciones en las que lo hizo.

Saúl Álvarez le contó a Hugo Sánchez, en una entrevista que le realizó el exfutbolista al tapatío, que no estaba en su mejor condición física y eso influyó en la derrota que tuvo contra el ruso en mayo de 2022.

“Me dolió muchísimo. Me caló porque no tuve que haber perdido. Soy mejor peleador que él, simplemente. No debí haber peleado. No estaba físicamente al 100 por ciento. Mi mano no me funcionaba y no pude entrenar”, reveló.

“No debí haber peleado. Debí haber atrasado esa pelea. Esa espina está ahí siempre. No la he sacado, sigue ahí”.

Anteriormente, ‘Canelo’ ha declarado que desea el combate de revancha en las mismas condiciones que se consideran una desventaja para él al subir a las 175 libras, en las cuales está su adversario ruso.

El 7 de mayo de 2022, el mexicano perdió por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas ante el ruso.

‘Canelo’ hoy se alista para su combate del 30 de septiembre ante Jermell Charlo, también en Las Vegas, Nevada.