Conor McGregor se declaró culpable de su ataque a un anciano en un bar

El peleador irlandés Conor McGregor se ha declarado culpable ante la corte por agredir a un hombre en un bar de Dublin. Tras anunciar su regreso a la UFC para enero de 2020, ha pasado por los juzgados de su país por un incidente ocurrido en abril de este año por el que deberá pagar 1.000 euros.

La pelea que tuvo lugar en el Marble Arch Pub de Dublin, de la cual se conocieron imágenes en agosto, comenzó cuando McGregor ofrecía unos chupitos de su whisky Proper Twelve y terminó agrediendo a Desmond Keogh, un hombre que contestó de forma negativa. El ex campeón de la UFC le propinó un puñetazo.

Este viernes se ha celebrado el juicio, donde el tribunal ha escuchado las disculpas del ex luchador y la respuesta de Keogh. Ante las disculpas de McGregor y como la víctima finalmente no quiso presentar cargos, todo quedó en una multa de 1.000 euros, a lo que se añadirá una compensación económica a Keogh cuyo importe no ha sido revelado.

A pesar de enfrentar una pena de 6 meses tras las rejas, The Notorius ha resuelto su problema legal con un multa económica no muy significativa. Según informaron medios irlandeses, el peleador se mostró muy arrepentido durante toda la jornada y por recomendación de sus abogados pidió disculpas ante la corte. “Les aseguro que nada de esta naturaleza volverá a suceder conmigo”, dijo ante el juez.

Durante la audiencia, según los informes, se reveló que McGregor tiene 18 condenas anteriores, aunque la mayoría son por exceso de velocidad u otras infracciones de tránsito.





Fuente: www.infobae.com