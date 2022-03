¡Consigue Checo primera pole de su carrera!

Reforma Reforma Reforma Reforma

Jiddah, Arabia Saudita.- El mexicano Sergio Pérez se agenció la pole position del Gran Premio de Arabia Saudita, la primera en su carrera en la F1, con tiempo de 1'28"200.

El Red Bull del tapatío dio su mejor vuelta al final de la Q3 al marcar récord en el sector 2 y 3, superando a su coequipero, Max Verstappen, quien tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

Es la primera ocasión que el tapatío consigue la posición de honoro en la parrilla de salida, por lo que apunta a llevarse la victoria en la prueba de mañana.

"Me costó un par de carreras obtener la pole position, puedo hacer mil vueltas y no creo que pueda lograr una como ésta. No esperaba que pudiéramos vencer a los Ferrari", dijo Checo al final de la qualy.

Ferrari apretó con sus dos pilotos, de hecho, Charles Leclerc estuvo a punto de ganar su segunda pole de la temporada con el 1'28"225, sin embargo, largará segundo.

Carlos Sainz Jr. terminó tercero, al detener el crono en 1'28"402.

La sorpresa del día fue la eliminación del británico Lewis Hamilton en la Q1, luego que marcar 1'30"343 en su último intento y ser superado por Lance Stroll y su Aston Martin.

El siete veces campeón de la máxima categoría largará desde el lugar 16. Desde el GP de Brasil en 2017, Hamilton no se quedaba en la Q1, en aquella ocasión fue por colisión.

George Russell, estuvo en riesgo de ser eliminado en la Q2, pero volvió a mostrar sus habilidades para colocarse sexto.

En la Q1, Nicholas Latifi provocó la bandera roja al perder el control de su Williams en la curva 13. Para la Q2, Mick Schumacher protagonizó otro accidente en la curva 12 destrozando por completo su coche Haas, lo que ocasionó la segunda bandera roja.

La ambulancia entró a la pista para atender al alemán, quien visitó el centro médico para una evaluación más completa y después trasladado a un hospital en helicóptero.

Pese a lo fuerte del accidente, que pausó la sesión por cerca de una hora, Schumacher salió consciente.

El Gran Premio en Jeddah se celebrará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.