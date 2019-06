Consigue en Chihuahua pase a Mundial de Atletismo

La velocista Paola Morán resolvió por sí misma la controversia que pudiera haber existido entre la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Morán, jalisciense de 22 años, hizo un tiempo de 51.55 segundos en la prueba de 400 metros planos en la Olimpiada Nacional realizada en Chihuahua, sin embargo dicha marca no contó, pues el evento no estaba avalado por la FMAA.

Morán pidió a la Conade que interviniera para que validara la marca, la cual la clasificaba a los mundiales de atletismo. Esto activó un conflicto entre ambos organismos.

Sin embargo, la joven tapatía mejoró su tiempo el pasado viernes en el Campeonato Nacional de Atletismo realizado también en Chihuahua y el cual sí fue avalado por la FMAA.

“Estoy muy contenta por haber obtenido esta marca, me sentí muy bien físicamente, fuerte, se ejecutó lo que se había venido entrenando. Estoy satisfecha y seguiré buscando más”, dijo en la zona mixta durante el evento realizado en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva.

“Ahora vienen Universiada Mundial, Juegos Panamericanos y después el Campeonato Mundial, creo que vamos a hacer un pequeño descenso (de ritmo) y luego subiremos la intensidad rumbo a esas competencias”, agregó.

Ambos tiempos rápidos, los mejores en la carrera de Paola, han sido en la pista de Chihuahua y Morán compartió su sentir al respecto.

“Siento que se han dado las condiciones aquí, el competir en la noche, la pista es rápida, el clima lo he sentido bien; el participar en un Campeonato Mundial es un sueño hecho realidad y me siento afortunada, qué bueno que pude clasificar aquí en Chihuahua”, finalizó.