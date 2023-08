Construye Verstappen su ventaja sobre Checo Pérez

CDMX.- Los 22 segundos de diferencia entre Max Verstappen y Sergio Pérez en el Gran Premio de Bélgica se fueron construyendo tras la primera parada en pits.

Ambos conductores arrancaron con neumáticos suaves, cambiaron a medios y finalizaron la carrera con suaves, pero sólo uno mejoró sus registros de vueltas conforme el RB19 se hacia más ligero.

En los primeros 12 giros, Checo se mantuvo en el 1'52"483 desde el frente del pelotón con aire limpio, mientras que Max promedió cronos de 1'52"534 en los que ejecutó los rebases a Oscar Piastri, de McLaren; Carlos Sainz Jr., de Ferrari; Lewis Hamilton, de Mercedes, y Charles Leclerc con el otro Cavallino Rampante, hasta llegar a su compañero en Red Bull.

¿Por qué cambió tanto el ritmo después de la vuelta 17 cuando ambos corredores ya habían vuelto a la pista tras su cambio a gomas medias?

"Verstappen tienen una forma de manejar muy agresiva, tosca y no conoce el término intermedio, o está prendido o está apagado, siempre va por el mejor tiempo en cada intento y Checo está educado de manera diferente porque busca un balance óptimo para que le guste y le cuesta mucho trabajo", compartió José Luis Ramírez, piloto de Nascar México e ingeniero mecánico.

En la segunda entrada a boxes, la situación empeoró para el mexicano, pues la mejor vuelta de Pérez fue de 1'50"308 y la del bicampeón de 1'48"922, 2 segundos más rápido, específicamente en la zona de curvas del sector 2 de la pista de Spa-Francorchamps.

"Tener al auto más firme en la parte delantera se traduce a lo siguiente: cuando llegas a la curva rápida te ayuda a entrar muy bien y al final de la misma sientes que la cola se va y no tienes forma de regresar y sueltas el acelerador. En la telemetría se observa que Verstappen gana tiempo al tener más control, entonces, al estar más firme la parte trasera del auto de Checo, puede que entre bien, pero su velocidad punta no es tan efectiva y puede que tenga mayor degradación de los neumáticos", indicó Ramírez.

Al continuar esa desventaja, difícilmente el tricolor podrá ganar otra carrera en los últimos resta del año.

CUESTIÓN DEL PILOTO

A simple vista, el RB19 tiene la misma base: diseño, elementos aerodinámicos y unidad de potencia.

La diferencia radica en la configuración que eligen Max Verstappen y Sergio Pérez para su propio auto después de llegar a una puesta a punto idónea.

Las herramientas están a disposición del neerlandés y el mexicano, pero toma la ventaja quien las aprovecha de la mejor manera de acuerdo a su estilo de manejo, tal y como sucedió en el Gran Premio de Bélgica.

En una pista como Spa-Francorchamps, Verstappen evidenció el nivel en el que se encuentra al poner distancia de 22 segundos sobre Checo.

"Lo que realmente hace la diferencia es la puesta a punto. Ésta se logra con las prácticas para encontrar un balance perfecto del carro para esa pista. Ahí interviene el piloto porque le tiene que decir a los ingenieros en el garaje o en las pantallas, qué es exactamente lo que se tiene que mapear para que el auto rinda mejor, cuáles deben ser los parámetros de velocidad máxima en al recta, respuesta al salir de curvas y también entra la aerodinámica, si quieren más o menos carga en el ala trasera, en qué sector prefieren que rinda más", explicó Roberto Wagner, ingeniero mecánico.

Una de las ventajas que tiene el bicampeón es su antigüedad con la escudería de Milton Keynes. Al desarrollarse en su academia, pasar por el equipo junior y llevar la batuta en el team principal, el RB19 se ha convertido en una extensión de "Súper Max".

"A Verstappen le gusta un auto balanceado porque en carrera lo que hace es muy sencillo, trata de ponerse al frente para tener aire limpio, sin interferencia y su carro trabaja de manera óptima del lado aerodinámico. El valor agregado del talento de Max es muy importante porque es un piloto muy aventado.

"Sabe en qué momento frenar y dónde acelerar en las curvas, porque sus reflejos son excelentes. La simbiosis que ha logrado con su auto es espectacular al convertirse en una unidad demoledora desde en el asiento, en el volante, en los pedales, en lo que le comunica el carro en cada vuelta, y es una perfección que aún no alcanza Checo, y eso no quiere decir que sea malo, simplemente no ha encontrado ese balance", dijo el especialista.

VENTAJA QUE INCREMENTA

Si se compara el segundo y tercer "stint" de Verstappen y Pérez, la diferencia aparece a favor del piloto neerlandés.

Con el neumático medio, Verstappen promedió 1'51"387 en su segundo "stint", en comparación con los 1'52"689 de Pérez.

Lo mismo se puede ver en el neumático blando en la etapa final. Verstappen promedió 1'50"195 allí. El promedio de Pérez fue 1'51"127.

En cuanto al desgaste de los neumáticos, Verstappen escuchó a Gianpiero Lambiase. Los tiempos parecían sugerir lo contrario, pero donde Verstappen tuvo una degradación de 0"045 segundos por vuelta en su segundo stint con el neumático medio, sólo se degradó 0"016 con el neumático blando.

Pérez lo hizo mejor con el neumático medio, pero quemó los neumáticos blandos demasiado rápido. Perdió 0"023 por vuelta.

Verstappen también parece preocuparse mucho en las etapas finales. Él no se relaja. Está claro que no necesita conducir tan rápido, ya que la ventaja sobre su compañero de equipo es lo suficientemente grande.

Sin embargo, el neerlandés se negó a reducir la velocidad y continuó dando vueltas rápidas hasta el final. Esto aumentó enormemente la brecha con Pérez.