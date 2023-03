Convoca Cocca a 34 jugadores en su primer llamado al Tri

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Sin la presencia de Javier "Chicharito" Hernández, Rogelios Funes Mori, Andrés Guardado y Héctor Herrera, pero sí sorpresas como Roberto de la Rosa, Marcel Ruiz, Alfonso González y el portero Antonio Rodríguez, el técnico Diego Cocca presentó su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

El timonel llamó a 34 futbolistas para los partidos de la Liga de las Naciones de Concacaf, el 23 de marzo como visitante contra Surinam y el día 26 frente a Jamaica en el Estadio Azteca.

En esta convocatoria lucen elementos como Carlos Acevedo (Santos), Fernando Beltrán (Chivas) así como la reciente adquisición del Barcelona B, Julián Araujo. No obstante, ni Eduardo "La Chofis" López ni Víctor Guzmán fueron requeridos, a pesar de su gran desempeño en lo que va del Clausura 2023.

Cocca respondió que las ausencias responden a una cuestión de gusto personal, pero advirtió que la puerta no está cerrada para nadie.

"Es una lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores, entendiendo que es mi primera lista, que ellos no me conocen, convivir, conocernos.

"Hay otra lista de por lo menos 20 jugadores a los cuales también estamos siguiendo, esto no es definitorio, esto apenas empieza. Estamos viendo el rendimiento día a día para ver si el día de mañana podemos convocarlos a la Selección", comentó en el Centro de Alto Rendimiento.

Cocca se entrevistó con al menos 35 jugadores, entre ellos el "Chicharito" y Alejandro Zendejas, quien será elegible para el Tricolor hasta que haga el "One Time Switch", que es el cambio de Federación.

"También hay una lista de jugadores como es el caso de Alejandro Zendejas, he hablado dos veces con él, para informarle de nuestro interés, pero también que hoy no es elegible, que tiene que firmar un papel para que pueda estar en Selección, le dejamos claro los tiempos para que tome la decisión", dijo.

Los 34 convocados

PORTEROS

Guillermo Ochoa

Carlos Acevdedo

Antonio Rodríguez

DEFENSAS

Israel Reyes

Néstor Araujo

Héctor Moreno

Jesús Gallardo

Gilberto Sepúlveda

Kevin Álvarez

Jesús Angulo

Julián Araujo

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Gerardo Arteaga

MEDIOS

Luis Romo

Arturo González

Roberto Alvarado

Fernando Beltrán

Carlos Rodríguez

Uriel Antuna

Marcel Ruiz

Érick Sánchez

Luis Chávez

Diego Lainez

Sebastián Córdiva

Edson Álvarez

Érick Gutiérrez

DELANTEROS

Hirving Lozano

Orbelín Pineda

Henry Martín

Roberto de la Rosa

Raúl Jiménez

Santiago Giménez