Convocan a cuatro al CNAR

Cuatro boxeadores chihuahuenses estarán concentrados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento a partir de este mes, informó el presidente de la Asociación Estatal de Boxeo, Omar Salido.

Salido, quien iniciará un nuevo periodo como presidente del organismo estatal, tras la asamblea de esta semana, informó que los cuatro deben estar a más tardar el 29 de agosto, en Ciudad de México.

En categoría mayor están, el olímpico Rogelio Romero, así como Marco Ariel Hernández, quienes ya estuvieron concentrados el año pasado, en el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020.

Romero terminó participando en sus primeros Juegos Olímpicos este año, donde se quedó en tercera ronda, mientras que Hernández no fue elegido para ir a la capital nipona, ya que no tenía el ranking necesario, esto porque no hubo torneos clasificatorios.

También está Gloria Carolina Fernández Quiñónez en la categoría elite. Ella es originaria de Sonora, pero estudia en la Universidad Autónoma de Chihuahua y representará a Chihuahua.

Salido dijo que su estatus como seleccionada chihuahuense está en proceso, pero se completará en breve y no habrá ningún problema

Asimismo está convocado Yahir Gallardo, peleador deliciense, él en la categoría juvenil, en el proceso para los Juegos Panamericanos junior, que serán entre noviembre y diciembre próximos, en Cali, Colombia.

En tanto, los miembros de la selección mayor, comenzarán su camino para diversos torneos que los harán ganar puntos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque antes hay otros eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022 y los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

Los seleccionados nacionales además defienden cada año su lugar, en los Campeonatos Nacionales de Primera Fuerza. Usualmente este evento se realiza en diciembre, aunque con la pandemia no se ha anunciado nada aún.