Copa Akari corona a su reina

Chihuahua.- La tenista local Fátima Núñez se convirtió en la reina de la edición XII de la “Copa Akari” Presentada por PIMSA Agente de Seguros, en el San Francisco Country Club.

Esto dentro de la categoría “A” femenil tras someter en un gran duelo final, con espectaculares tiros de fondo a la aguerrida Marcia Chacón, con suma fuerza en su saques y acomodo de revés fue como la representante de la Deportiva conquistó la corona por marcador de 6/4 6/3, con esto ambas jugadoras pusieron el cerrojo de la primera semana de acción de esta prestigiada copa tenística.

“Me sentí muy bien, realmente no me cansé, pese al impactante sol del mediodía, nunca bajé el ritmo, eso me motivo punto a punto, además ella se bajó mucho en el segundo set, lo que me dio oportunidad de concluir en un par de set, Marcia, jugó muy bien, es una jugadora demasiado demandante pero esta vez logré salir adelante con el resultado”, concluyó la nueva monarca.

Mientras que es Santiago Chora, el mejor de la categoría 10 y 12 varonil, con el excelente resultado sobre Joaquín Villanueva, por parciales de 6/4 y 4/0 en los 10 años, mientras que en la categoría de 12 superó a Carlos Villarreal, por marcador 3/6, 6/0 y 10/6.

En la final 35 femenil Yiya de Antillón dejó en la cancha a Lety Terrazas, al finalizar en encuentro de tres sets en 6/1, 3/6 y 10/6. En la “B” femenil Ximena Gutiérrez se coronó al derrotar a Lizbeth Flores por 6/1 y 6/4, mientras que en la “C” femenil Natalia Mesta dio cuenta de Valeria Mesta, en un sensacional duelo de hermanas que terminó por ganar Natalia por marcador 6/4 y 6/3 concluyendo como la campeona de esa categoría.

En la final 10 femenil hay nueva cara portando la corona Camila Rodríguez quien se impuso en la gran final en tres sets a Regina Hagelsieb, 2/4, 4/2 y 10/8.

Por su parte, Amarran Gogo Ruíz y Oscar Hernández la final de la “A” varonil, la cual se jugará el próximo sábado 14 de septiembre, precisamente un día antes de la final de la máxima Open que está programada para el domingo 15 del presente mes.

Este lunes se abren las canchas para la práctica de los jugadores profesionales que comenzarán el martes a partir de la 4 de la tarde.