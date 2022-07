Corren barristas a DT de su propia presentación

Tomada de Twitter / Alberto Riera (blanco) fue increpado por barristas del equipo durante su presentación como DT

Ciudad de México— El entrenador español Albert Riera tuvo una presentación hostil como timonel del Olimpija Ljubljana esloveno.

La conferencia de prensa que se dio este lunes con Riera de protagonista fue interrumpida por algunos barristas del equipo.

Los invasores, algunos encapuchados, caminaron hasta el estrado gritando consignas contra el estratega, ante la nula presencia de elementos de seguridad en el salón.

"¡Lárgate de aquí, no eres bienvenido!", fueron algunas de las cosas que dijeron los seguidores del Ljubljana en la cara del timonel español, quien se levantó de su asiento y dejó la sala.

El motivo del enojo de los ultras fue la salida del ex técnico Robert Prosinecki, quien dejó el cargo por problemas con la directiva de la institución.

"No he visto en ningún club que dejen entrar a una sala de prensa a los ultras. Me he levantado de la rueda de prensa porque ya no había mas preguntas deportivas", relató Riera a Radio Marca.