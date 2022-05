Corren sin resolver futuro en la Fórmula Uno

CDMX.- Aún faltan 19 Grandes Premios por disputarse en este 2022 y la carrera por los asientos en los equipos de Fórmula Uno está encendida.

Son 11 los pilotos que tienen asegurada su continuidad en la parrilla para la próxima temporada y nueve son los que aún tienen que arreglar su situación contractual, entre ellos el mexicano Sergio Pérez con su equipo, Red Bull.

Checo, tras una primera temporada con la escudería austriaca de altos y bajos, logró firmar en agosto pasado una extensión de un año, la cual culmina en noviembre.

Su permanencia en el equipo de la bebida energética dependerá de cómo lo haga en 2022, algo que estaría superando las expectativas, pues con 54 puntos realizados en cuatro carreras, se mantiene en la pelea por el campeonato de Pilotos y, además de que tiene a Red Bull en la disputa por el título de Constructores.

"No es algo que me quite el sueño. Mi principal enfoque es Miami y le quiero dedicar la menos energía posible en el tema de la renovación", dijo Pérez, tras el segundo lugar en Imola.

Pero el piloto tapatío no es el único que tiene en vilo su renovación de contrato, pues Mick Schumacher, Alex Albon, Nicholas Latifi, Guanyu Zhou, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Yuki Tsunoda terminan su estadía en sus equipos al final de este 2022.

Caso especial es el del canadiense Lance Stroll, de quien se desconoce los términos contractuales con el equipo Aston Martin, propiedad de su padre, Lawrence Stroll.