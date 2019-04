Correrán más de 300 los 10K de “La Antigua Paz”

Chihuahua.- Esta tarde fue presentada de manera oficial, la vigésima edición de la carrera pedestre 10 y 5K “La Antigua Paz 2019” a celebrarse el 19 de mayo próximo en punto de las ocho de la mañana.

En rueda de prensa encabezada por el anfitrión Jesús Carrejo y el director del evento, Gustavo Quezada dieron a conocer los pormenores de esta convocatoria que pretende reunir a más de 300 atletas en principales avenidas de esta ciudad teniendo como punto de partida y llegada las puertas de esta tradicional cantina restaurante.

“Por la Gracias de Dios cumplimos 109 Años y esta segunda carrera urbana del serial municipal de atletismo será todo un éxito y un servidor hago una atenta y cordial invitación a todos los clubes de atletas del Estado y al público en general a participar en la 20ª edición de esta carrera” dijo el anfitrión Jesús Carrejo.

La salida y meta en C. 12 y C. Mina frente a La Cantina Restaurant La Antigua Paz, posteriormente al cornetazo de salida baja la C. 12ª, luego se toma a la derecha en la Ave. Bolívar, luego sube a la derecha la C. 4ª, luego da vuelta a la derecha en Ave. Boulevard Fuentes Mares, posteriormente baja a la derecha en C 12ª, hasta pasar frente a La Antigua Paz.

Trascendió que habrá medallas olímpicas para los ganadores en ambas ramas.

Se ofrecerá 3 premios de efectivo por la cantidad de $ 1,500.00 pesos a los primeros 3 atletas varoniles que impongan un tiempo menor de 32:00 minutos y menor de 36 minutos a las 3 femeniles. Habrá abastecimientos de agua cada 2.5 kilómetros. Las inscripciones ya se pueden realizar en el camioncito ubicado de la Cd. Deportiva.