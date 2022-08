Corrió Red Bull a piloto por presión de la prensa

Reforma

Manchester, Inglaterra.- Red Bull cortó todo tipo de relación con el piloto de desarrollo Jüri Vips por presión de la prensa inglesa.

El estonio, que era la apuesta de la escudería de las bebidas energéticas para el futuro, utilizó lenguaje racista y homofóbico mientras transmitía en vivo una partida de Call of Duty Warzone, el pasado 21 de junio.

Entonces, Vips usó la palabra "nigga" , la cual es utilizada para referirse a la gente negra de manera despectiva.

Otro momento que alimentó la polémica durante el streaming fue cuando Liam Lawson, piloto con el que jugaba, le aventó una gorra rosa a Jüri, pero este se la devolvió diciendo que "el rosa es un color gay".

"La prensa inglesa desató tal tormenta de mierda que Red Bull Racing no tuvo más remedio que relevarlo de todas sus funciones", comentó Helmut Marko, asesor del equipo.

"Creo que tiene 21 años y se ha disculpado. Me molesta que haya pasado en un videojuego estúpido porque no tienen nada mejor que hacer en la tarde. No entiendo cómo puedes hacer algo así por más de dos minutos. Pero bueno, eso es juventud. No puedo hacer nada con eso".

En su momento, Red Bull publicó un comunicado en el que condenaban el abuso de cualquier tipo con su política de cero tolerancia al lenguaje o conducta racista, aunque ahora se sabe que fue la presión de la prensa la razón principal de la suspensión definitiva de Vips.