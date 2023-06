Cortan a Cocca del Tri, llega Jaime Lozano para Copa Oro

CDMX.- Diego Cocca dejó de ser el Técnico de la Selección Mexicana de Futbol y Jaime Lozano asume como interino para la Copa de Oro.

En un mensaje, Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la FMF, informó también que Rodrigo Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales, está fuera.

"Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy, ya no tenemos tiempo qué perder", anunció.

"Así que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y de los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga, no tengo dudo de que todos ellos son profesionales, la falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederlos el tiempo que en otras circunstancias sería prudente".

"A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro, le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo, los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime", indicó Rodríguez.

"Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokyo, de corazón, gracias, Jimmy a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis".

Rodríguez aceptó que le han fallado a la afición.

"Hoy los responsables somos todos, los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores. Le hemos fallado a la afición, a la que quiero decirle a los ojos que volveremos a representarla como se merece, que vamos a trabajar en los escritorios, tanto como en la cancha, que no vamos a dejar sin revisar ningún área de juego y ningún área de planeación, cada quien en lo que nos toca, no permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la Selección Nacional", dijo.

El jefe de la FMF pidió a todos ver "hacia adelante".

"A los dueños de los equipos, con los que he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante:

"Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el futbol en México sea posible, pero eso, eso ya no es suficiente, el futbol es más que un negocio, es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos, todos le hemos fallado, no sólo ahora, sino desde hace mucho tiempo", afirmó.

"Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia delante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy, enojada y profundamente lastimada por el futbol, razones les sobran, respuestas les faltan".