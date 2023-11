Cree Shaq que México tiene todo para tener un equipo de NBA

CDMX.- Un gigante de 2.16 metros se asoma a una sala privada, muchos se sorprenden al confirmar que es Shaquille O'Neal, quien acude a México en su actual rol, como hombre de negocios.

Pero antes de presentar su línea de productos, "El Shaq" se da un tiempo para platicar con CANCHA sobre la actualidad del basquetbol.

No hay nada oficial todavía, pero es un secreto a voces que la NBA piensa en una expansión a corto plazo, y Shaq considera que nuestro País puede pelear por un equipo.

¿Crees que México puede ser parte del proceso de expansión de la NBA?

Cuando jugaba y estudiaba en San Antonio lo veía, los mexicanos aman el basquetbol, los deportes, son apasionados, y creo que sí es posible que México sea considerado. La NBA es una gran Liga y tiene fans en todas partes del mundo, y creo que México puede hacerlo, puede tener una franquicia.

Nuestro País ha tenido pocos jugadores en la NBA, apenas seis en la historia. ¿cuál es tu opinión de Jaime Jáquez Jr.?

¿Cuál mexicano, no lo conozco?

Jaime Jáquez Jr., el novato del Heat de Miami.

¡Oh, claro! Sé quién es, ¿es mexicano? No lo sabía, es un gran jugador, realmente bueno, con mucho futuro en la NBA. Lo veía desde que estaba en UCLA, es muy bueno.

La NBA le envía actualmente a México un juego oficial por temporada, ¿crees que la afición merece más juegos?

Eso debes preguntárselo a Adam Silver, pero mucho es tema del mercado, pero creo que México es garantía, los apoyo, tienen una gran afición y creo que pueden tener más juegos, la Ciudad de México lo tiene todo, una gran afición, arena, todo, creo que van por al camino correcto.

El último tricampeón en la NBA se dio a inicios de ese siglo, y era conformado por Shaq y Kobe Bryant, un súper equipo que dio resultados.

¿Cuál es tu opinión de los súper equipos que arman campaña tras campaña?

Pienso que si armas uno correctamente está bien, cuando quieres jugar con uno u otro compañero, pero ya cuando estás viejo, está bien pero no tanto, funciona cuando son dos estrellas jóvenes, en su momento, cuando unen fuerzas, pero creo que lo que no está bien es cuando hacen muchos cambios por alguien, o dan todo por alguien.

Es como cuando nos unimos yo y Kobe, éramos un súper equipo, jóvenes, queríamos ganarlo todo, fue lo correcto, y es respetable cuando una franquicia quiere armar un súper equipo, quieren ser los mejores, que nadie los venza, pero no siempre funciona.

De los equipos con los que ganaste campeonatos, ¿cuál prefieres, Lakers o Miami Heat?

"Eran dos equipos diferentes, pero con los dos buscábamos siempre alcanzar la cima, ganar, y al final pude hacerme de cuatro anillos".

Hablando de duplas. ¿La de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard es la mejor del momento?

"Sí, creo que es la mejor, definitivamente".

¿Cuál es tu pronóstico para las Finales de la NBA?

"Creo que llegarán los Golden State Warriors ante los Milwaukee Bucks".

¿Cuál sería tu equipo ideal histórico?

"No me gusta mucho decir eso, pues ha habido grandes jugadores a lo largo de la historia, pero vamos, ok, pondría de guardia movedor a Earvin 'Magic' Johnson, a Michael Jordan de número dos, de número tres a Dr. J, Karl Malone como cuatro, y a Kareem Abdul-Jabbar como cinco".

¿Qué opinas de los Lakers de LeBron James y Anthony Davis, cuál es su problema?

"Las lesiones, la edad, ya están viejos, la competición es muy dura en la NBA, y están equipos como los Phoenix Suns, o los Golden State Warriors que son muy duros, cierto, ya ganaron el título en la burbuja, y LeBron quiere ganar uno más para empatar a Kobe Bryant (con cinco) y acercarse a Michael Jordan, pero lograrlo será muy difícil".

APUESTAS VAN CON MÉXICO

La expansión de la NBA se aproxima.

No hay nada oficial, pero se prevé que para dentro de dos o tres campañas la Liga aumente de 30 a 32 equipos, y México se encuentra en el Top 3 de ciudades favoritas en los momios de los casinos.

Las Vegas parece ser uno de la candidata favorita para llevarse una franquicia, y para la segunda es donde la CDMX tiene chance.

Ahí peleará con Seattle y otras como Kansas City, Louisville, Nashville, Vancouver y hasta Montreal.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, le dijo a CANCHA hace un par de semanas en la visita que hizo para el juego entre Atlanta y Orlando, que el mercado México sí tenía chance de entrar en un futuro proceso de expansión.

La última expansión en la Liga fue para la campaña 2004-05 con los Bobcats de Charlotte.

La llegada de los Capitanes de la G League son el primer paso para soñar con la expansión, y hasta se podría colocar pronto un segundo equipo de esa Liga en Guadalajara o Monterrey.

PRESENTA SHAQ SU MARCA EN NUESTRO PAÍS

Shaquille O'Neal, uno de los centros más dominante en la historia de la NBA se reunió con empresarios nacionales para presentarles su colección de zapatos deportivos, mismos que comenzará a venderse en el País a precios muy accesibles gracias a una sociedad con el grupo de Licencias Internacionales.

Es la marca propia del ex basquetbolista, quien ganó tres anillos de campeón con Lakers y uno más con Miami.

Hace varios años, O'Neal finalizó un contrato de más de 40 millones de dólares con Reebok para crear su propia marca de zapatillas, y ahora quiere que los niños mexicanos tengan chance de comprar tenis de calidad a precios accesibles. Se estima que costarán entre 900 y mil 300 pesos.

Llegas a México para presentar tus zapatillas. ¿La meta es conquistar el mercado nacional?

Es mi trabajo, es como los tacos, ahora le pondré a esto la salsa, el guacamole, lo sabroso, y ahora esto es mejor, mi negocio ahora es mejor, más grande que antes, antes tenía un par de modelos de mis tenis, y ahora hay más de 86 y estarán todos en México, y sé que les gustarán, y no es de esto va para México, no, ¡todo es para México!, y México es mi primera opción para comenzar.

¿Cuál sería el siguiente paso con tu marca, conquistar el mercado latinoamericano?

Te diré que sí, pero mi amor en este momento es por México, respeto mucho este proyecto y es el objetivo, primero aquí.

¿A qué se deben los precios accesibles en tus zapatillas?

Quiero que los niños, que la gente tenga unos buenos tenis, que me sientan cerca de ellos, esto va más allá de negocios, siempre lo he dicho, quiero que tengan acceso a los tenis.