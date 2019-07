Cristiano le tira un dardo al Barcelona

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo se sinceró en varias cuestiones, donde en una de ellas le recordó al Barcelona lo que ha gastado en cinco años sin obtener la Champions League.

"Siempre es el año de la Juventus, del Madrid, del Barça, en que una competición como la Champions sólo la gana uno. Te pongo el ejemplo del Barcelona: cuánto dinero ha invertido los últimos cinco años en jugadores y no ha ganado la Champions. No es así como funciona. La Juve se ha reforzado muy bien y es un equipo que va a pelear para ganar, como siempre, pero dependerá de muchos factores: los cruces, los grupos, el momento, las lesiones, la suerte. No hay que obsesionarse con la Champions”, dijo en una entrevista al diario Marca.





El luso ve muy fuerte al Barcelona con las incorporaciones de Frenkie De Jong y Antoine Griezmann.





“Lo veo otra vez muy fuerte. Se ha reforzado muy bien con De Jong, Griezmann, como el año pasado con Coutinho, Dembelé. Siempre es uno de los mejores equipos del mundo”, mencionó.

ESPERA QUE NEYMAR FICHE POR EL PSG

Cristiano confía en que el brasileño Neymar se quede en el Paris Saint-Germain y si no, que tome la mejor decisión para que sea feliz.

"Pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su futbol que es mucho, que no tenga lesiones, que le está pasando mucho y le tiene que preocupar", dijo.