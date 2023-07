Critica ex Red Bull Junior Team a Checo Pérez

/ El ex de la academia mostró su descontento con el rendimiento de Sergio Pérez

Budapest, Hungría.- Jaime Alguersuari, quien formó parte del Red Bull Junior Team en 2006 y luego fue piloto en Toro Rosso de 2009 hasta 2011, criticó a Sergio Pérez, asegurando que no hubiera durado ni un año en la academia de la escudería y que no es posible que con el auto que tiene termine tan atrás.

"El hecho de que Checo Pérez corra para Red Bull Racing demuestra claramente que el Red Bull Junior Team ya no es un éxito", dijo el ibérico a Sky Sports F1.

"La idea general que comunicaron a los medios y a todos fue que crean campeones, o los mejores pilotos posibles, y les dan la oportunidad de correr para Toro Rosso, hoy en día AlphaTauri, para que ganen experiencia en la Fórmula 1 y puedan ser ascendido al gran equipo, que es Red Bull Racing.

"El hecho de que tuvieran que ir a otro lugar para encontrar un piloto para competir en Red Bull Racing ya es discutible. No tiene sentido, ¿sabes a lo que me refiero? Gastas millones durante muchos, muchos años, sumas locas para que muchos pilotos se titulan en fórmulas de ascenso para meterlos en la F1, para darles muy pocas posibilidades, cruzan los dedos para tener un buen coche, porque sin un buen coche no se puede hacer nada en la F1, estás atrasado y no puedes subir nada excepto vencer a tu compañero de equipo.

"Hay que tener muy claro que Checo nunca formó parte del Junior Team. Si hubiera sido así, dada la forma en que Helmut Marko juzga a los pilotos, no hubiera durado ni un año. No habría tenido una segunda oportunidad. En la GP2, no habría tenido una segunda oportunidad en la F3 británica".

Checo Pérez lleva dos triunfos esta temporada y es segundo del campeonato de pilotos, pero suma cinco carreras sin pasar a la Q3 y el hecho de que no compita con Max Verstappen es muy negativo para Alguersuari y si es posible Daniel Ricciardo le quite el asiento a Checo.

"¡Puede pasar! Checo tiene que concentrarse en acercarse a Max. Cuando tienes un auto capaz de ganar, hay que usarlo. No es aceptable ser siempre medio segundo o siete décimas más lento.

"Si tu compañero de equipo gana todas las carreras, carrera tras carrera, al menos tienes que estar en el podio, no es suficiente estar en el podio en tu mejor día. Tienes que estar más cerca de él, de lo contrario tiene derecho a reemplazarte. Hay muchos pilotos en la parrilla que sin duda podrían estar mucho más cerca de Max", declaró.