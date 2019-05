Critica Maradona el arbitraje

Guadalajara.- Diego Maradona insinuó que el árbitro Juan Esquivel, recibió la orden desde el auricular, de no marcar un penal a favor de los Dorados, en la Final de ida, por consecuencia de la polémica marcación de un penal a favor.

En el empate a 1-1, en el Estadio Banorte, se cobró un penal inexistente para Dorados que derivó en la anotación de Javier Báez, apenas al minuto 10.

El entrenador de los Dorados, Maradona, consideró que el silbante recibió instituciones para resarcir su error con jugadas señaladas en contra de los sinaloenses.

"Sinceramente no vi si fue penal. Fue una jugada rápida y yo estaba muy lejos. Pero creo que igual de polémico fue el penal que el árbitro no le cobró a Rubio. Y nadie habla de esa jugada. Creo que el árbitro le dijeron algo por el auricular, y quiso compensar su error, con otro error", escribió Maradona en sus cuentas oficiales de Facebook en Instagram, además de pronunciarse también al final del partido, en contra del arbitraje de Esquivel, y de recalcar el tema del auricular con el que se comunican los silbantes.

"En cuanto a los árbitros, cada uno interpreta el reglamento a su antojo. Después de los 20 minutos del partido, el árbitro estaba más al pendiente del auricular, que le decían, seguramente, que no había sido penal, y que todas las infracciones tenían que ser para San Luis. No nos cobró una a favor. Pero bueno, yo no hablo de mala leche, hay árbitros buenos y hay árbitros malos. Éste es malo, no le busquemos otra", señaló el argentino.

Por último, el entrenador mencionó que apelará también al tema mental para encarar el partido de Vuelta en San Luis, dónde tendrán que vencer de visita al equipo que marcha invicto.

"Nosotros no damos nada por perdido, creo que la final está abierta y hay que jugarla. No me voy contento, pero sí satisfecho por lo hecho por mis jugadores. Va a haber mucho trabajo psicológico en estos días, y yo espero que saquemos nuestro fuego sagrado", expresó Maradona.