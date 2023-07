Cruz Azul y 'Tuca' se juegan la vida

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Es ahora o nunca para Cruz Azul y Ricardo Ferretti, quienes se juegan la vida en la Leagues Cup.

La Máquina debe vencer hoy al Atlanta United para evitar la eliminación y obtener su pase a los Dieciseisavos de Final del certamen, mientras que al mismo tiempo el "Tuca" se estaría jugando su permanencia como entrenador cementero.

Y es que recientemente, en el entorno del conjunto celeste, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que la directiva le diera salida al estratega en caso de no obtener el triunfo contra el equipo de la MLS.

Los malos resultados en este inicio de semestre tendrían contra las cuerdas al experimentado DT, ya que el equipo de La Noria ha acumulado cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos disputados, incluyendo las tres primeras fechas del Apertura 2023 y el pasado duelo de Leagues Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Además, contando el torneo anterior, la institución únicamente ha sumado una victoria en los últimos nueve partidos oficiales disputados, por lo que la crisis deportiva de a poco ha tomado tintes dramáticos.

Sin embargo, a pesar del complicado momento y reconociendo que las derrotas ponen en constante peligro su trabajo, el "Tuca" lanzó un voto de confianza a sus futbolistas, dejando claro que saldrán a la cancha a intentar manejar la presión y con la firme intención de buscar el boleto a la siguiente ronda y así darle una alegría a su afición.

"No creo que lo que dicen les vaya a afectar (a los jugadores). Presión siempre hay. En la vida cotidiana, en todos lados, pero hay que tomarlo como una final, es matar o morir, no hay de otra. Los jugadores son conscientes de lo que se juegan mañana. No es una preocupación eso, tengo un grupo maduro", dijo el técnico en conferencia de prensa previa al duelo.

Un triunfo, ya sea en tiempo regular o en penales, eso es lo único que necesita Cruz Azul para seguir adelante en la Leagues Cup y mantener a flote el proyecto de Ferretti al mando del club.

Pero las situaciones en las que el equipo depende de sí mismo, es donde generalmente Cruz Azul se ha convertido en su peor enemigo.

LEAGUES CUP

Cruz Azul vs Atlanta United

Apple TV / 17:00 horas