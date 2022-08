Cuando 'Mano de Piedra' maltrató a Rocky Balboa

Reforma

Ciudad de México.- Roberto Durán es una de las estrellas del boxeo mundial.

El panameño, apodado "Mano de Piedra", se ubica entre lo mejor del pugilismo, gracias a ese poder que presumía en los puños y que lo llevó a varios títulos del mundo.

Su fama y estilo han derivado en películas en su honor y lo mismo compartir, y desairar, a Fidel Castro y Sylvester Stallone, entre otros.

"No había alguien como yo: un ser inquietante y mortal con su cabello negro, ojos oscuros y malas intenciones. El 'Diablo', me llamaban el 'Diablo'", recordó Roberto Durán con orgullo.

Durán registró 103 triunfos como profesional con títulos mundiales en peso Ligero, Welter, Superwelter y Mediano.

Desaire a Fidel Castro

En 1974, luego de vencer a Esteban de Jesús, Durán fue invitado por el Jefe de Estado de Panamá, Omar Torrijos, a visitar Cuba para tener un convivio con el comandante Fidel Castro.

El encuentro con el líder de la Revolución Cubana destacó por un malentendido, según relató el ex boxeador cuando de manera no intencional le dio la espalda justo cuando Fidel le extendió la mano para saludarlo.

"Él (Castro), al estilo vaquero, se mete el puro en la boca y se queda mirando como quien dice: a mí nadie me ha hecho eso", contó Durán.

Tumba a un caballo

Cuando empezaba a salir con su esposa, Felicidad, en un baile, una persona le ofreció al pugilista panameño pagarle 200 dólares si podía noquear a un caballo.

Durán aceptó la apuesta, pero solo para tumbar al caballo y no para noquearlo, y que lo logró siguiendo el consejo del hombre que le recomendó que le pegara detrás de la oreja al animal.

"Sí, es cierto que una vez tumbé a un caballo. Fue en una fiesta en el pueblo de mi madre de Guarare. Alguien me había apostado una botella de whisky que no podía hacerlo", afirmó.

Liquida a Rocky

Para la segunda parte de la saga de Rocky, Sylvester Stallone buscó entrenarse con un boxeador real, y eligió a "Mano de Piedra", con quien comparte una escena de 30 segundos en la película y en la que Durán interpreta a un sparring que exhibe la mala condición del "Semental Italiano", quien se alistaba para la revancha contra Apollo Creed.

"Con Roberto Durán aprendí mi lección. Los boxeadores profesionales y la actuación son dos cosas diferentes, yo más o menos puedo interpretarlos, pero ellos son de verdad", declaró Stallone.

Le gana la parranda

En junio de 1980, "Mano de Piedra" venció a Sugar Ray Leonard, pero en la revancha, en noviembre de ese año, el estadounidense humilló al panameño, y en el octavo round, Durán abandonó la pelea.

"Cuando perdí con Leonard había perdido mucho peso, me sentía débil y cansado. Yo estaba muy mal preparado porque tras ganarle en Montreal estuve parrandeando y no me entrené. Pero nunca dije 'no más', ése es un invento del periodista Howard Cosell. Sólo me di vuelta porque se me acalambró el estómago", dijo Roberto.

Ni Floyd se le acerca

"Yo tenía inteligencia, fortaleza y pegada, las tres cualidades que hacen grande a un boxeador. Si tú eres inteligente puedes descifrar a cualquiera. La fortaleza la precisas para recibir golpes. Y tenía pegada para noquear a mis rivales. Hoy en día no hay nadie así. Hay boxeadores técnicos, como Mayweather Jr., o puros fajadores", afirmó Durán.

"Roberto es el mejor latino de la historia, lo que hizo de subir de peso y ser campeón fue increíble, y siempre peleó con los mejores", agregó el César del Boxeo, Julio César Chávez.