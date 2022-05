¿Cuánto costó la pijama que usó El Canelo en Las Vegas?

Saúl “Canelo” Álvarez no deja de presumir los grandes lujos que se da gracias a la fortuna y los grandes patrocinios que ha hecho a lo largo de su carrera como boxeador.

Y es que a la hora de vestir no escatima en utilizar un atuendo perfecto y costoso para cada ocasión especial.

Este martes el mexicano utilizó un outfit costosísimo para su viaje a la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde enfrentará el sábado 7 de mayo al campeón ruso Dmitry Bivol.

@Canelo, the world’s undisputed super middleweight champion, wore silk #DolceGabbana pyjamas with embroidered stars and #DGLogo paired with #DGEyewear and #DGSneakers during his flight to Las Vegas.

He travelled with a silk #DGLeo blanket and matching cushion from #DGCasa. pic.twitter.com/4Olv68BA43

— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) May 4, 2022