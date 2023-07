Cubana que regresó medalla tiene recompensa y gana el oro

Agencia Reforma

San Salvador.- Más que el oro, la tiradora cubana Laina Pérez se ha ganado el reconocimiento y aplauso de la afición al deporte por representar el "Juego limpio" y devolver la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes.

El pasado martes circuló un video al que CANCHA tuvo acceso, donde la cubana regresó la medalla de bronce a la mexicana como un acto de "Juego limpio", debido a que el reglamento no permite que ningún país sea acreedor a las medallas de los tres primeros lugares, por lo cual el cuarto lugar se recorre.

Sin embargo, esta notificación la recibieron las tiradoras dos días después de que se efectuó la ceremonia de premiación. Y Laina devolvió la medalla a Alejandra, quien previamente la había entregado a las autoridades deportivas, como estipula el reglamento, pese a haberla ganado.

Apenas habían pasado unas horas, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Aunque Laina no es asidua a las redes sociales, sus amistades y familiares le han hecho llegar los mensajes de apoyo por representar los valores del deporte luego de haber regresado la medalla de bronce.

"Primero fue una sorpresa cuando todo se desató en redes sociales, no soy muy mediática, no me llaman mucho la atención las redes sociales, soy un poco más de bajo perfil. Pero, estoy contenta con que se tengan tantos buenos comentarios y que se ve el cariño de la gente.

"Me enteré a través de amigos y familiares porque no he entrado por el tema de las competencias para enfocarse principalmente en eso y en los objetivos. Pero, he recibido mensajes de cariño y de admiración y eso es siempre gratificante", comenta Laina a CANCHA.

Laina reconoció que con México tiene un especial cariño y las tiradoras mexicanas son sus amigas "más que rivales".

"México siempre ha sido un gran amigo y nos conocemos hace muchos años y más que rivales somos amigas y lo que te brinda el deporte es conocer a personas maravillosas y compartir con ellas, exalta.

"Es una responsabilidad y agradecida que me vean como un ejemplo de juego limpio. El deporte tiene valores altos y debemos mantenerlos siempre a lo largo de los años como la disciplina y la honestidad"

La tiradora cubana tuvo su recompensa y ayer a base de puntería consiguió el oro en la prueba de 25 metros pistola femenil. Y fue la mexicana Ale Zavala quien le alzó el brazo en la ceremonia de premiación.

"Es la recompensa después de tanto sacrificio y tantos días dedicados al deporte, cuando todos están de vacaciones estamos entrenando".

Alejandra Cervantes, sin perder la puntería

La medallista centroamericana Alejandra Cervantes cuenta que intentó no perder la concentración luego de que las redes sociales viralizaron el video donde la cubana le devuelve la medalla de bronce que había ganado.

"No se percataron sobre esta situación, a mí me avisaron al día siguiente y tengo que hacer cumplir el reglamento, si así está establecido no puedo oponerme.

"No me enfoqué mucho en el tema porque mi prioridad era seguir entrenando para mis competencias. Fue algo que pasó, Laina también estaba enfocada en sus competencias y hoy (ayer) se llevó la medalla de oro", expresa Cervantes.

Ambas tiradoras posaron juntas para una foto y Laina lanzó: "Esto quiere decir que tú tienes que visitar Cuba y yo México".