Cuenta Chris Olave con sangre mexicana

Reforma

Ciudad de México.- Es uno de los mejores receptores del colegial y tiene sangre mexicana.

Chris Olave fue seleccionado en la posición 11 del Draft de la NFL por los Santos de Nueva Orleans.

Nació en San Ysidro, cerca de la frontera con Tijuana, y el padre del jugador de 21 años es Raúl Olave, mexicano.

Incluso, el nombre de pila del nuevo jugador de la NFL es Christopher Amador Olave, atleta que estaba presupuestado para ser seleccionado en las primeras 15 selecciones.

Olave, de 1.85 metros y 85 kilogramos, estuvo cuatro temporadas con los Buckeyes y en su última campaña sumó 65 recepciones para 936 yardas y 13 pases de anotación.

Sus padres, Raúl y Causha, siempre fueron estrictos con Chris y sus hermanos, tanto que se dice que no los dejaban jugar ni videojuegos, pues querían que salieran bien en la escuela.

En cuatro campañas se va de Ohio State con 2 mil 711 yardas y 176 recepciones en 38 duelos.

Recuerda Mark Davis a México

Mark Davis tiene un hermoso recuerdo de México.

El dueño de los Raiders fue ayer uno de los más felices en Las Vegas. En el marco de la presentación del Draft 2022 de la NFL, el heredero de la dinastía que ha manejado a esta franquicia durante décadas desde su padre, repartió sonrisas y autógrafos a cuanto fan de los Malosos se lo pidió, al otro lado de la valla que separó a las autoridades que dieron la "patada inicial" para el Draft.

Los fans aplaudieron como locos a uno de los artífices de que haya un equipo de la Liga en esta ciudad, que el Pro Bowl se haya disputado aquí y que el Superbowl se vaya a jugar en el Allegiant Stadium, en 2024.

Pero Davis no olvida que su equipo visitó la Ciudad de México en 2016 y 2017.

"Jugamos allá un par de veces en los últimos años y fue maravilloso, amamos ir por allá", le comenta a CANCHA.

"No lo hicimos tan bien la última vez que jugamos allá, nos ganó Nueva Inglaterra (33-8) y eso no me gustó".

Y... ¿Una tercera visita a México?

"No lo sé, pregúntale a Roger Goodell", comenta entre risas.