Cuento con el apoyo de Christian y Helmut: Checo

Ciudad de México.- Pese a la mala racha en las sesiones de calificación de Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña, Sergio Pérez no está preocupado por su continuidad en Red Bull.

Aunque el mexicano ha concretado varias remontadas, ya se quedó estancado en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 156 puntos con una desventaja de 99 unidades frente a su compañero Max Verstappen.

Los rumores sobre un posible reemplazo han sido descartados por Christian Horner y Helmut Marko, jefe y asesor de la escudería respectivamente, pues aseguran que no tienen en el radar a ningún candidato que cumpla como Checo.

"En F1 en 13 años lo he visto todo, no me preocupo por nada de eso, estoy enfocado principalmente en volver a encarrilar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando esto.

"Cuento con el apoyo total de Helmut y Christian, todo el equipo me está apoyando por completo, saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan por completo", dijo Pérez en Silverstone.

El próximo 23 de julio, el tapatío tendrá una nueva oportunidad para brillar en la qualy y la carrera en el Gran Premio de Hungría.