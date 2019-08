Cuesta a Brizuela el sistema de Boy

Guadalajara.- El extremo del Guadalajara, Isaac Brizuela, aseguró que le ha costado rendir bajo el nuevo esquema impuesto por Tomás Boy, ya que no está acostumbrado a jugar como carrilero. Sin embargo, trata de llenarle el ojo al técnico y no perder su puesto.

"El estar acostumbrado a jugar en la parte ofensiva, muchas veces no se acostumbra uno a echarle la mano al compañero en la parte de atrás, me ha pasado que por irme desprotejo mi zona. Con León me ganaron la espalda en dos goles, son errores que debo mejorar, aprender de ellos, habrá situaciones en el torneo en que juegue en otra posición, tengo disposición de aprender para ayudar al equipo, me gusta aprender de otras cosas”, señaló.

Brizuela destacó que el trabajo realizado con el 'Jefe' en Atlas, nunca se desempeñó como carrilero, sin embargo enfatizó en que buscará recordar el trabajo que realizó los inicios.

“En Atlas jugábamos 4-3-3, pero el sacrificio de los que jugábamos por las bandas era seguir a nuestros laterales y por eso se veía como carrilero, pero en si con Tomás no había jugado esta posición, pero desde chico la jugué y necesito tratar de recordar esos inicios y compensarlos con lo que dice Tomás voy, partir de la parte defensiva, de local apretar más y así va a ser”, agregó.

Al final reveló que, pese a que no es la posición en la que mejor se desempeña, ya comienza a entender el trabajo que pretende el estratega rojiblanco en el equipo, ya que poco a poco ha mejorado su rendimiento en base al apoyo de sus compañeros.

“A lo mejor no como estoy acostumbrado de mantenerme en medio y de ahí atacar, pero si es un recorrido más largo, simplemente saber cuándo hacerlo porque es un sistema que a lo mejor no podemos ir los dos carrileros al mismo tiempo, tratar de alternarnos bien si uno va, el otro mantenerse en medio, pero me siento bien físicamente, sé que puedo hacer esos recorridos, tengo compañeros que me pueden ayudar y seguir trabajando para mejorar si me toca estar en esa posición”, concluyó.