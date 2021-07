Cuestiona Espinosa resultado de mexicanas en Tokio 2020

Reforma

Ciudad de México.- Paola Espinosa sigue sin superar haber quedado fuera de Tokio 2020 tras perder el control técnico interno.

La clavadista insistió en que México tenía viable una medalla en el trampolín sincronizado con ella y Melany Hernández, luego de que Carolina Mendoza y Dolores Hernández terminaran cuartas en la prueba de los Juegos Olímpicos nipones.

"Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable", tuiteó Espinosa en su cuenta.

La doble medallista olímpica en pruebas sincronizadas desde la plataforma no ha perdido oportunidad para declarar con poco tacto que ella y Hernández prácticamente les regalaron el lugar a Carolina y Dolores, y en consecuencia el Diploma Olímpico que se otorga a los ocho primeros de cada disciplina en citas veraniegas.

Sin embargo, el proceso selectivo fue muy claro y si bien no se celebró en la fecha original, todos sabían que los ganadores del control serían los ocupantes de las plazas olímpicas que el País tenía, sin importar quien las hubiera ganado.

Tras las críticas recibidas por su publicación, Espinosa salió a aclarar que no era nada en contra de Caro Mendoza y Dolores Hernández.

"Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices", puso en otro tuit.

Sin mencionarla directamente, la ex judoca Vanessa Zambotti lamentó la postura de Paola Espinosa en Twitter.

"En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con 'injusticias'. (Se me cayó un ídolo) nahhh", se lee en el texto de la otrora atleta.