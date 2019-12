Cumple Angulo su sueño en Chivas

Guadalajara.- Jesús Angulo completa la lista de los ocho refuerzos que incorporaron las Chivas para el Clausura 2020. El volante dice cumplir un sueño de niño al vestir la camiseta rojiblanca.

"Estoy motivado, es una gran oportunidad para mostrarte y estar en un equipo grande, te vienen muchos reflectores. Chivas es una gran institución y desde niño, siempre me gustaba, le iba a este equipo y ahora jugar aquí es un sueño cumplido", mencionó Angulo.

El "Canelo" llegó a Cancún para integrarse a la pretemporada con sus nuevos compañeros de equipo. Anteriormente jugaba en el Necaxa junto a Cristian "Chicote" Calderón y Alexis Peña, quienes también llegaron al Rebaño.

"Voy a dejar el corazón en cada partido, pelearlo como si fuera el último, y ya después los resultados vendrán solos. Si te esfuerzas al máximo los resultados siempre vienen positivos, y eso te ayuda para crecer en tu carrera. Esta era una de mis metas y espero cumplir todas las que tengo. Siempre he sido alguien que da lo mejor de sí mismo. Esto es una recompensa a todo el esfuerzo que he hecho durante toda mi carrera, como tiene, tiene sus sacrificios y sus cosas no tan bonitas, pero al final de todo, si es lo que te gusta, todo ese esfuerzo vale la pena y tiene sus frutos", agregó el defensa.

En el apertura 2019 disputó 17 partidos con el conjunto necaxista y anotó 4 goles.

"Todos venimos mentalizados en tener un buen torneo y que califiquemos, que hagamos un buen papel y pongamos a Chivas donde merece estar, qué es más arriba. Vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien y dar lo mejor para el equipo", concluyó.