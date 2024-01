Cumple la gimnasta Ahtziri Sandoval su sueño olímpico

CDMX.- Ahtziri Sandoval obtuvo su recompensa al esfuerzo, dedicación y paciencia con una plaza para los Juegos Olímpicos París 2024.

Son más de dos décadas que la mexicana de 27 años le ha dedicado a la gimnasia, y ahora disfruta el ser una atleta olímpica.

"La gimnasia es mi vida. Después de tantos años, esto es mi vida. Si retrocediera el tiempo no me vería como otra persona, me vería como gimnasta. Me gusta mucho, amo mucho los entrenamientos, las competencias y disfrutar cada momento", comentó Ahtziri Sandoval a CANCHA.

- ¿Qué hay detrás de la clasificación a tus primeros Juegos Olímpicos?

"Es mucha paciencia. Llevo varios ciclos olímpicos intentando este pase. No se daba por lesiones, por cualquier cosa y ahora que se da, lo estoy abrazando bastante, llevo bastantes años aquí, pero siempre con un objetivo claro. Como atletas siempre lo soñamos y obtenerlo ya es un logro".

- ¿Cómo lograste sobreponerte a las lesiones?

"En gran parte lo que me ayudó fue mi entrenador (Adrián Meza) quien estuvo al pie del cañón conmigo en la recuperación. Me hacía venir, no me dejó caer. Muchas veces, cuando te lesionas, en el proceso de recuperación, a veces no vienes a entrenar, entonces nunca me dejó pensar en esa parte.

Aunque estaba el pensamiento de: 'tantos años, ya para qué seguir, si llevas muchos años entrenando', entonces sí, gran parte fue mi entrenador, mi familia también me apoyaba mucho en ese proceso, porque quieras o no sí se cae como en una desmotivación, pero ya ahorita estoy bien, estoy sana, que es lo más importante".

- ¿Qué hubo distinto en este ciclo para alcanzar el pase olímpico?

"Tuvimos dos o tres años bastante buenos en equipo, muy buenos resultados y eso te impulsa, tener tantas competencias tan buenas te motiva y te impulsa; el apoyo, siempre entreno solo por mi categoría, entonces entrenar con compañeras que están a tu mismo nivel y que están echando porras ayuda bastante, y también en la confianza de las competencias que llevábamos tan buenas, entrenamientos más duros, más enfocados y también que lo disfruté un poco más".

- ¿De qué forma complementas tu preparación?

"Tengo un equipo detrás: psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, mi entrenador. Es un equipo bastante bueno que me ha ayudado en estos años y estoy preparada física y mentalmente".

- ¿Qué representa para ti ser parte de este logro de la gimnasia en México con 3 plazas en unos JO?

"Eso quiere decir que la gimnasia está creciendo para bien y este ciclo olímpico, la verdad es que es histórico, porque es la primera vez que tenemos tres plazas olímpicas".

- ¿Qué te dejaría satisfecha en París 2024?

"Tener una excelente competencia, meter los elementos que quiero, dar lo mejor de mí y disfrutar mucho la competencia".

CONÓCELA

Ahtziri Sandoval

Edad: 27 años

Nacimiento: 5 de octubre de 1996, Guadalajara, Jal.

Gimnasta desde los 5 años

Resultados destacados:

- Oro en salto y plata en barras, en el Panamericano de Gimnasia Lima 2017.

- Bronce en salto en el Campeonato Panamericano en Brasil 2022.

- Oro (equipos) y bronce (salto) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

- Lugar 27 en barras asimétricas en el Campeonato Mundial de Amberes 2023, lo que le dio el pase a París 2024.